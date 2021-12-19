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【Omicron變種】繼天津和廣州後 長沙現2宗Omicron輸入個案

社會熱點 20:22 2021/12/19

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內地新冠疫情升溫，湖南長沙檢出2宗Omicron變異株境外輸入確診個案。此外，北京通州有畫室學生核酸檢測呈陽性。

1學生由外地返京後核檢陽性 

長沙通報，經新冠病毒全基因組測序和序列分析，及中國疾病預防控制中心複核，在16日2宗境外輸入確診個案的呼吸道標本中檢出Omicron變異株。該2宗個案是入境閉環管控人員，目前在定點醫院隔離治療。這是內地繼天津、廣州後，再度檢出Omicron變異株輸入個案。

內地周六單日新增44宗本土確診個案，其中3宗在廣東（東莞2宗，廣州1宗）。東莞今日（19日）通報，12月13日至18日24時累計報告13宗確診，均在大朗鎮。前期8宗個案均感染Delta變異株，基因組序列高度同源，經研判，目前13名確診病例仍在同一傳播鏈上。大朗鎮開展第5輪大規模核酸檢測，其他部分鎮街也根據實際情況開展多輪核酸檢測。

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國家衛健委：疫情呈局部散發、規模性聚集並存特徵

此外，連續16天無本土疫情報告的北京今日通報，通州區宋莊鎮華卿畫室一學生核酸檢測結果陽性。據內媒財新報道，工作人員稱，該學生從西安返回，進京時已做核酸檢測。通州區已管控華卿畫室，並對畫室開展全員和環境核酸檢測。

華卿畫室周邊藝術館、畫室林立，許多藝術生在此培訓。由於內地不少高校藝考在即，有藝術生擔心此次核酸檢測陽性結果會影響後續考試。對此，通州區衛生健康委指，是否有影響需看後期流調結果，能否離京以後續通知為準。

責任編輯：尹航

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長沙 東莞 治療 疫情 中國疾病預防控制中心

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