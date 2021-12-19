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【王力宏離婚】明星藝人「人設崩塌」 中紀委網站：立藝先立德

國情動向 22:06 2021/12/19

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王力宏離婚一事近日全網發酵中，輿論震驚「優質偶像」人設崩塌。中央紀委國家監委網站週日（19日）晚上刊文不點名評論指，明星藝人「翻車」的例子一再說明，公眾人物的一言一行受到大眾關注，一舉一動都會對社會產生影響，如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。強調要立藝先立德。

文章引述國家主席習近平日前在文聯代表大會上發言強調：「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態。」

文章指出，堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值，這是所有文藝工作者應有的態度和做法。一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受。

習近平：文藝工作者品行不端 人民不會接受

京城召文藝座談會：演藝要把愛黨愛國當本份

藝人違法失德必究

中宣部此前印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地複出；國家廣播電視總局發布《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》，明確「堅決抵制違法失德人員」；中央網信辦近日印發《關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知》，提出對違法失德明星藝人採取聯合懲戒措施，全網統一標準，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、「曲線復出」……文章指出，這些舉措無疑釋放出一種信號：嚴把明星藝人內容導向，加強正面引導，建立負面清單，違法失德必究、沒有任何例外。整治行業亂象，既是對文藝事業健康可持續發展的保駕護航，也是對廣大文藝工作者的切實引導。

文章強調，所謂「人品決定藝品，立藝先要立德」，明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水平、思想水平和業務水平，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任。並要求藝人「真正把個人的道德修養、社會形象與作品的社會效果統一起來，為歷史存正氣、為世人弘美德、為自身留清名」。

中央加強娛樂圈整治 嚴把明星網上信息內容導向 建負面清單

中宣部：堅決抵制造星炒星 禁劣跡藝人轉陣復出

吳亦凡、鄭爽被列網絡主播警示名單 恐難靠直播帶貨復出

責任編輯：袁瑋婧

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