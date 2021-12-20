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中國1年期LPR 20個月來首次「減息」

經濟脈搏 10:54 2021/12/20

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據中國人民銀行網站今日公布的12月貸款市場報價利率（LPR），1年期利率為3.8厘，較上次下調5個基點，為20個月來首度下調，符合市場預期；5年期以上LPR則連續20個月不變，維持在4.65厘。

分析認為，人行年內兩度全面降準，觸發LPR報價調整；5年期維持不變，表明在「房住不炒」的主基調下，樓市依然穩字當頭。

兩次全面降準觸發

國金證券固收研究團隊負責人蔡浩表示，12月LPR報價下調，受到多重因素影響，包括今年兩次全面降準，而存款利率定價機制改革，推動銀行負債成本下降，亦激發銀行調降LPR報價。

人行早前傳達學習中央經濟工作會議精神的新聞稿提到，持續釋放貸款市場報價利率改革潛力，促進企業綜合融資成本穩中有降。

中國官媒：未來半年 貨幣政策具有利窗口期保持邊際寬鬆

貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策

分析人士並指出，經濟基本面壓力不減，貨幣政策還將持續提供必要支持。本次MLF（中期借貸便利）減息預期落空，從為實體減負角度看，LPR先降息或是更為合理的選擇。

上周三（15日）全面降準實施日，人行縮量續做12月中期借貸便利（MLF），但5,000億元的操作規模稍超預期。在充分呵護年末流動性的同時MLF利率依舊不變，人行在政策節奏上仍保持定力。

澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬認為，隨著經濟阻力隱現，中國當局越來越接受減息的可能性。他表示，人行將觀察本次調降LPR對經濟表現的影響。在房地產行業信貸風險日益增大之際，料明年初會再次降準。

降準今落地 人行縮量續作MLF 但5千億操作規模仍超預期

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責任編輯：林佩怡

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