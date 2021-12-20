人行、銀保監會聯合發文 鼓勵併購出險房企的優質項目

內地樓市經歷一輪降溫後，銀行、多地政府近期推出措施，促進房地產市場平穩健康發展。人行和銀保監會聯合印發《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》（下稱《通知》），鼓勵優質房地產企併並購出險房地產企業的項目。

據《中國證券報》報道，梳理內地房地產市場可發現，每年都會有一些房地產企業倒閉，但並未對市場產生較大影響，背後很重要的一個原因是房地產項目併購。

「若某個房地產企業無法繼續經營，那麼其他房地產企業就會將該企業收購或者購買該企業的項目。目前有少數房地產企業出現了風險事件，做好這些大企業在退出過程中的風險化解工作至關重要，項目併購就是其中一項重要手段。」接近監管人士表示，這也是此次出台《通知》的意義所在。

據知情人士透露，近期人行分別與國資委和銀保監會召開相關會議，一方面鼓勵大型民營企業、央企和國企並購出險和存在困難的房地產企業的優質項目，另一方面也希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為併購方提供併購貸款，同時，對出現風險和困難的房地產企業不要抽貸、斷貸。

接近監管人士同時強調，《通知》主要是為了支持重點房地產企業項目的併購，不是為了併購出險房地產企業的股權或房地產企業本身。

實際上，早在12月初，監管部門就表示會合理發放併購貸款。銀保監會新聞發言人日前在答記者問時表示，現階段，要根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

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責任編輯：尹航

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