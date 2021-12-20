  • 16°C
香港時間 : 20211220日 (一) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行、銀保監會聯合發文 鼓勵併購出險房企的優質項目

經濟脈搏 10:57 2021/12/20

分享：

內地樓市經歷一輪降溫後，銀行、多地政府近期推出措施，促進房地產市場平穩健康發展。人行和銀保監會聯合印發《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》（下稱《通知》），鼓勵優質房地產企併並購出險房地產企業的項目。

據《中國證券報》報道，梳理內地房地產市場可發現，每年都會有一些房地產企業倒閉，但並未對市場產生較大影響，背後很重要的一個原因是房地產項目併購。

「若某個房地產企業無法繼續經營，那麼其他房地產企業就會將該企業收購或者購買該企業的項目。目前有少數房地產企業出現了風險事件，做好這些大企業在退出過程中的風險化解工作至關重要，項目併購就是其中一項重要手段。」接近監管人士表示，這也是此次出台《通知》的意義所在。

據知情人士透露，近期人行分別與國資委和銀保監會召開相關會議，一方面鼓勵大型民營企業、央企和國企並購出險和存在困難的房地產企業的優質項目，另一方面也希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為併購方提供併購貸款，同時，對出現風險和困難的房地產企業不要抽貸、斷貸。

接近監管人士同時強調，《通知》主要是為了支持重點房地產企業項目的併購，不是為了併購出險房地產企業的股權或房地產企業本身。

實際上，早在12月初，監管部門就表示會合理發放併購貸款。銀保監會新聞發言人日前在答記者問時表示，現階段，要根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

【中國樓市】至少10城推鼓勵購房政策 桂林向房企買家發消費券

嚴格調控下樓市遇冷 深圳有樓盤推「買一送一」促銷

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

國資委 投資產品 地產 銀行 金融 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 金融服務 收購

下一篇文章

中國1年期LPR 20個月來首次「減息」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國樓市】至少10城推鼓勵購房政策 桂林向房企買家發消費券
【中國樓市】至少10城推鼓勵購房政策 桂林向房企買家發消費券
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
嚴格調控下樓市遇冷 深圳有樓盤推「買一送一」促銷
嚴格調控下樓市遇冷 深圳有樓盤推「買一送一」促銷
工信部：到2025年推動形成100萬家創新型中小企業
工信部：到2025年推動形成100萬家創新型中小企業
中國官媒：未來半年 貨幣政策具有利窗口期保持邊際寬鬆
中國官媒：未來半年 貨幣政策具有利窗口期保持邊際寬鬆
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款