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內地再多37宗本土新冠確診 北京倡就地過年但不搞「一刀切」

社會熱點 12:46 2021/12/20

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內地新冠肺炎疫情持續，昨日（19日）新增37宗本土確診病例，分布在陝西、浙江、廣東及北京。北京表示，新增的確診病例來源較為明確，風險可控；至臨近元旦春節，倡市民在京過年，非必要不出京，但不搞「一刀切」。

據國家衛健委公布，內地昨日新增102宗確診病例，境外輸入佔65宗，據報創年內高位。本土確診佔37宗，包括陝西24宗，其中西安市21宗、延安市2宗、咸陽市1宗；浙江10宗，其中紹興市9宗、杭州市1宗；廣東2宗，均在東莞市；北京1宗，在通州區。

西安市民返工需持核酸證明 健康碼出故障地鐵站排長龍

北京市衛健委通報，新增的確診患者，住在通州區宋莊鎮華卿畫室宿舍，上月底曾回外省參加考試，上周乘坐HU7338航班返回北京，昨日核酸檢測結果為陽性，轉至定點醫院隔離治療。目前採集相關風險人員鼻咽拭子結果均為陰性，外環境樣本除2件陽性，其餘均為陰性。初步判定密切接觸者108人，均已落實管控措施。本起疫情來源較為明確，風險可控。

在北京疫情防控新聞發布會上，市委宣傳部副部長徐和建表示，元旦春節期間人員流動更加頻繁，又正值北京冬奧和冬殘奧會舉辦，做好首都疫情防控至關重要。倡議廣大市民朋友在京過年，非必要不出京，但不搞「一刀切」。讓留京、離京的市民都能安心過好年。

相關負責人又表示，北京嚴格執行查驗48小時內核酸檢測陰性證明，北京健康寶綠色碼等進返京政策，嚴格限制14日內有1宗以上本土病例陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員進返京。

孫春蘭：嚴格入境隔離點閉環管理

另外，國務院副總理孫春蘭日前到浙江省紹興市調研指導疫情防控工作，強調近期國內疫情多點散發，「兩節」臨近，各地各部門要堅決落實「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，嚴格入境隔離點閉環管理，堅決守住口岸等各個關口。

她指出，「兩節」期間各地要成立防控專班，做好人員培訓、醫療物資和備用醫院儲備，及早開展防控應急演練，主要負責同志要應急值守，一旦發現疫情快速反應、果斷處置，第一時間有效阻斷疫情。

國家衛健委：疫情呈局部散發、規模性聚集並存特徵

內地加強防疫 暫停陸地邊境口岸城市跨省團隊遊至明年3月中

責任編輯：林佩怡

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