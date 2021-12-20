官媒：經濟三重壓力疊加 政策操縱空間大

內地官媒《人民日報》今日（20日）頭版頭條發佈《開局之年看大勢——2021中國經濟社會發展述評》，指今年是「十四五」規劃開局之年，今年以來GDP增速逐季放緩，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力疊加，但宏觀調控工具多，政策操作空間大，強調中國經濟穩中加固、穩中向好的趨勢不會變。

文中指，在「十四五」新發展階段，中國構建的新發展格局是更加開放的國內國際雙循環。統籌疫情防控和經濟社會發展，彰顯中國獨特優勢，指出開局之年的實踐顯示「中國具有獨特的政治優勢、制度優勢、發展優勢和機遇優勢」；「中國社會主義制度具有非凡的組織動員能力、統籌協調能力、貫徹執行能力，具有集中力量辦大事的獨特優勢，是形成共克時艱磅礴力量的根本保障」；「中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。雄厚物質基礎、豐富人力資源、完整產業體系、強大科技實力、全球最大最有潛力市場，是推動經濟發展和抵禦外部風險的根本依托」。

發展進入風險易發多發期

文中又指，摸規律，中國人均GDP約1.2萬美元，發展進入風險易發多發期。但是，放眼「十四五」，展望新征程，「挑戰前所未有，時勢總體有利，機遇依然在我」。強調四個「必須」：必須堅持黨中央集中統一領導、必須堅持高質量發展、必須堅持穩中求進、必須加強統籌協調。

對於下一步，文中提到日前召開的中央經濟工作會議，為明年經濟工作定調為「穩字當頭、穩中求進」，又指宏觀調控工具多，政策操作空間大。12月以來，全面降準0.5個百分點，下達2022年新增專項債務限額1.46萬億元人民幣，一系列有利於經濟穩定的政策相繼出台。政策發力適當靠前，跨週期和逆週期調控政策有機結合，中國經濟穩中加固、穩中向好的趨勢不會變。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁