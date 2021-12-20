【中美角力】王毅告誡美國：要對話應平等 要對抗將奉陪到底

中國國務委員兼外長王毅，周一（20日）出席國際形勢與中國外交研討會並演講，盤點今年並展望明年外交工作。王毅談及中美關係時稱，要對話可以，但應當平等；要合作歡迎，但應當互惠；要競爭無妨，但應當良性；要對抗不懼，將奉陪到底。將推動美國對華政策回歸理性，推動中美關係重回正軌。

王毅指出，中國堅持合作、不搞對抗；堅持開放、不搞封閉；堅持互利共贏、反對零和博弈；堅持平等相待、反對強權霸凌。一年來，面對世界格局深刻演變，中方推動大國關係總體穩定發展，努力構建新型國際關係。

指中美關係困難 因美戰略誤判

▲ 王毅

王毅表示，一年來的折沖和交鋒再次說明，中美關係之所以遭遇嚴重困難與多重挑戰，根本原因在於美方對中國和中美關係作出了戰略誤判。美方一些人內心不願承認別的國家也有發展的權利，不願接受中國不斷壯大進步的事實，不願認同中美可以實現互利共贏的道理，試圖拉幫結夥對中國進行圍堵打壓。

他批評，美方的錯誤言行不僅嚴重損害兩國人民利益，也嚴重衝擊世界和平穩定。對此，中方的態度一貫而且明確：要對話可以，但應當平等；要合作歡迎，但應當互惠；要競爭無妨，但應當良性；要對抗不懼，將奉陪到底。

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他強調，合則兩利，鬥則俱傷。這是中美半個多世紀交往得出的最主要經驗教訓，今後的歷史必將繼續證明這一真理。希望美方切實把兩國領導人達成的共識落到實處，踐行承諾，取信於人，同中方一道探索兩個大國的和平共處之道。

展望明年，王毅表示明年是美國前總統尼克遜訪華50周年，中美雙方應當重拾融冰初心，落實兩國元首共識，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，恪守中美三個聯合公報精神，推動美國對華政策回歸理性，推動中美關係重回正軌，共同探尋不同制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國和平共處之道，造福兩國和世界人民。

他又稱，對於任何危害中國主權、安全、發展利益的威脅挑戰，中方都將堅決鬥爭；對於任何干涉內政、肆意造謠抹黑的惡劣行徑，都將堅定反擊。中國將繼續奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，與各國平等相待，實現合作共贏。中方歷來不依附別人、不掠奪別人，同時也決不會接受對中國任何脅迫和訛詐。

冀歐洲堅持戰略自主

此外，王毅提到中俄關係，指兩國新時代全面戰略協作邁上新高度。至於中歐關係，王毅稱中歐全面戰略夥伴關係在挑戰中取得新進展，希望歐方能繼續堅持戰略自主，排除干擾因素，與中方一道，共同推動中歐合作行穩致遠。

兩岸關係方面，王毅指台海局勢出現新一輪緊張，癥結在於台灣當局企圖「倚美謀獨」，美國以及個別國家有意「以台制華」，「一個中國」原則的內涵面臨被虛化甚至掏空的危險。強調台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。

他並稱，過去一年，中方邀請各國人士赴新疆參訪，「以事實真相戳穿各種謊言與偽證」。堅決反對外部勢力干預香港事務，鞏固香港由亂到治、趨穩向好的良好態勢。在聯合國人權理事會、聯大三委等多個國際舞台，堅決回擊假借人權挑動事端，展示中國人權發展成就，揭露個別國家人權劣跡，贏得近百國支持。同時成功推動173國聯署通過聯合國奧林匹克休戰決議，形成國際社會支持北京冬奧的強大聲勢。明年外交戰線將全力配合辦好北京冬奧。

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責任編輯：林佩怡

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