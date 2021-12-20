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中國1年期LPR下調 穩增長加碼寬鬆政策空間仍在

經濟脈搏 14:53 2021/12/20

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中國12月1年期貸款市場報價利率（LPR），自去年4月以來首度下調。分析認為，穩增長壓力巨大，預計後續寬鬆政策空間依然存在，明年包括MLF利率和LPR報價在內，均有機會下調，寬信用政策會繼續發力。

據中國人民銀行網站周一（20日）公布12月LPR報價顯示，1年期利率為3.8厘，較上次下調5基點；5年期以上品種利率則繼續保持在4.65厘，為連續第20個月持平。

中國1年期LPR 20個月來首次「減息」

官媒：經濟三重壓力疊加 政策操縱空間大

國金證券首席經濟學家趙偉表示，經濟需求收縮下，降實體融資成本、激發市場主體活力和需求，是金融「穩增長」的重要途徑。近期人行也強調要促進企業綜合融資成本穩中有降，連續兩次降準等也積累了一定成本下降動能。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦稱，今年來銀行整體經營延續改善態勢，資產質量持續改善，有能力與意願進一步讓利實體經濟。渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，在本月下調存款準備金率及下調再貸款利率後，1年期LPR報價下調在意料之中。

明年上半年降準可期 不排除「減息」

東方金誠首席宏觀分析師王青和高級分析師馮琳點評稱，本次1年期LPR下調，不僅直接推動實體經濟融資成本下降，同時體現在面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力下，貨幣政策正在及時加大逆周期調控力度，對穩定市場預期、緩解樓市下行壓力、帶動消費、投資修復性增長具有重要的信號作用。

他們並預計，基於明年穩增長政策將適度靠前發力，明年上半年降準將會延續，也不排除小幅下調MLF利率的可能。明年上半年LPR報價還有小幅下調的空間。
華泰證券亦認為，明年首季經濟增速低於潛在產出，就業和企業壓力較大，明年政府債發行規模不小，加上美聯儲尚未加息，仍存在減息的必要性和可行性。

中央經濟工作會議：要積極推出有利經濟穩定政策 提7要點（更新版）

中國官媒：未來半年 貨幣政策具有利窗口期保持邊際寬鬆

維持「房住不炒」主基調

對於目前5年期LPR報價仍維持不變，分析認為這表明「房住不炒」仍是調控主基調，樓市依然穩字當頭，不將房地產作為短期刺激經濟工具。

但有觀察人士認為，若未來房地產市場繼續承壓，不排除後續5年期LPR報價也會下調。

責任編輯：林佩怡

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