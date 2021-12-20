  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (一) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【王力宏離婚】環時指其暫時退圈還不夠：王力宏「必須涼」

社會熱點 15:23 2021/12/20

分享：

歌手王力宏與前妻李靚蕾的離婚風波，並未因王力宏宣布準備暫時退出工作而平息。官媒《環球時報》評論稱，他暫時退出娛樂圈恐怕還不夠，失德藝人必須涼（內地網絡用語，指「絕望」、「完蛋了」）。

就前妻李靚蕾的指控，王力宏今日上午發聲，承認都是自己的錯，不再做任何解釋和辯解，向父母、李靚蕾及孩子們道歉，並表示準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，亦會共同照顧撫養3個孩子。

環球時報官方微博下午發表評論稱，

王力宏宣布暫時退圈，這恐怕還不夠。失德藝人必須涼。

娛樂圈明星因踩踏法律和道德邊界而翻車的情況頻頻出現，給人的印象是：該領域已是社會道德風氣「黑洞」。

我們注意到，包括王力宏在內的一眾明星在被曝出私德有虧、甚至有違法犯罪行為時，依然有不少「死忠粉絲」為偶像叫屈。如果不對此畸形現象予以糾偏，被引入歧途的可能是更多年輕人原本可以健康明亮的人生。
 

對於王力宏的離婚風波，官媒陸續發聲。稍早前，中共總書記習近平在文聯代表大會上發言強調：「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態。」

【王力宏離婚】王力宏道歉「都是我的錯」 準備暫時退出工作

【王力宏離婚】李靚蕾還擊五問王力宏 嘆快變網路連載作家

【王力宏離婚】明星藝人「人設崩塌」 中紀委網站：立藝先立德

【王力宏離婚】李靚蕾長文控訴後 官媒警惕女性脫離職場風險

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

文娛藝術 王力宏 環球時報 歌手 離婚

上一篇文章

因這件深V衫 網民舉報李冰冰抖音：太暴露（有片）

下一篇文章

內地再多37宗本土新冠確診 北京倡就地過年但不搞「一刀切」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應
【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應
【王力宏離婚】王力宏道歉「都是我的錯」 準備暫時退出工作
【王力宏離婚】王力宏道歉「都是我的錯」 準備暫時退出工作
【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
滬教師質疑南京大屠殺風波未停 環時：學生非告密者是吹哨人
滬教師質疑南京大屠殺風波未停 環時：學生非告密者是吹哨人
【王力宏離婚】李靚蕾長文控訴後 官媒警惕女性脫離職場風險
【王力宏離婚】李靚蕾長文控訴後 官媒警惕女性脫離職場風險
【王力宏離婚】李靚蕾還擊五問王力宏 嘆快變網路連載作家
【王力宏離婚】李靚蕾還擊五問王力宏 嘆快變網路連載作家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款