【王力宏離婚】環時指其暫時退圈還不夠：王力宏「必須涼」

歌手王力宏與前妻李靚蕾的離婚風波，並未因王力宏宣布準備暫時退出工作而平息。官媒《環球時報》評論稱，他暫時退出娛樂圈恐怕還不夠，失德藝人必須涼（內地網絡用語，指「絕望」、「完蛋了」）。

就前妻李靚蕾的指控，王力宏今日上午發聲，承認都是自己的錯，不再做任何解釋和辯解，向父母、李靚蕾及孩子們道歉，並表示準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，亦會共同照顧撫養3個孩子。

環球時報官方微博下午發表評論稱，

王力宏宣布暫時退圈，這恐怕還不夠。失德藝人必須涼。 娛樂圈明星因踩踏法律和道德邊界而翻車的情況頻頻出現，給人的印象是：該領域已是社會道德風氣「黑洞」。 我們注意到，包括王力宏在內的一眾明星在被曝出私德有虧、甚至有違法犯罪行為時，依然有不少「死忠粉絲」為偶像叫屈。如果不對此畸形現象予以糾偏，被引入歧途的可能是更多年輕人原本可以健康明亮的人生。



對於王力宏的離婚風波，官媒陸續發聲。稍早前，中共總書記習近平在文聯代表大會上發言強調：「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態。」

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責任編輯：尹航

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