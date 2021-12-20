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【內地疫情】國家衛健委：西安、東莞疫情續發傳播風險較高

社會熱點 16:10 2021/12/20

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內地新冠肺炎疫情未明顯緩和，國務院聯防聯控機制周一（20日）舉行新聞發布會，國家衛健委表示，目前全國疫情形勢總體平穩，但西安、東莞關聯疫情仍在繼續發展，兩地續發傳播風險較高，近日發現有零星外溢病例；將密切關注各地疫情形勢，控制疫情擴散蔓延。

臨近元旦、春節，內地防疫工作備受關注。交通部表示，將嚴格落實「外防輸入、內防反彈、人物同防」的要求；同時對14日內有1宗及以上感染的縣（區、市）和陸路邊境口岸所在縣（區、市）旅居史的人員，暫不提供進京道路客運服務。

內地再多37宗本土新冠確診 北京倡就地過年但不搞「一刀切」

「外防輸入」壓力持續增大

國家衛健委發言人米鋒表示，全球89個國家和地區報告Omicron變種病毒，中國部分周邊國家疫情快速增長，「外防輸入」壓力持續增大，而防範境外輸入疫情重中之重是口岸。

他指出，元旦、春節臨近，要始終緊繃疫情防控這根弦，加強值班值守，落實「四早」要求，強化閉環管理，一旦發生疫情，快速、堅決、果斷處置，第一時間阻斷蔓延，確保做到放假不放鬆、閉環閉得住、防控防到位、措施有溫度。

交通部應急辦副主任周旻表示，歲末年終，兩節將至，境外回國人員增多，國內人員流動性增加，同時Omicron等新型變種病毒的出現，疫情傳播風險加大，中國持續面臨較大的防控壓力。

周旻稱，將做好兩節期間交通運輸疫情防控工作。進京防控方面，除了對上文提及的人員，暫不提供進京道路客運服務；同時嚴格查驗進京人員48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。邊境口岸防控方面，對離開陸路邊境口岸城市人員，要求嚴格查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

當局並呼籲旅客，在元旦和春節期間錯峰出行，減少前往人流密集的地方。

堅持「非必要非緊急不出境」

海關總署衛生檢疫司副司長李政良表示，除了明年元旦和春節假期境外回國人員增多，北京冬奧和冬殘奧會等重大活動也即將舉行，疫情輸入風險加大，口岸將加強新冠病毒變異株監測檢測、嚴格衛生檢疫工作，並做好個人防護和封閉管理。

移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤則表示，國際疫情起伏反覆，Omicron變異株已在多國擴散傳播，將繼續堅持從嚴的出入境政策、執行非必要非緊急不出境，確保人民群眾過好兩節。

【Omicron變種】繼天津和廣州後 長沙現2宗Omicron輸入個案

廣州新增1宗境外輸入關聯病例 與Omicron患者居同一棟樓

責任編輯：林佩怡

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