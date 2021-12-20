曾獲全國脫貧攻堅獎 直播一姐薇婭偷逃稅被罰13.41億元

淘寶第一帶貨主播薇婭（原名黃薇）經浙江省杭州市稅務局稽查局查明偷稅漏稅，日前追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元（人民幣，下同）。

據新華社報道，杭州稅務部門指，2019年至2020年期間，黃薇通過隱匿其從直播平台取得的佣金收入虛假申報偷逃稅款；通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資企業、合夥企業虛構業務，將其個人從事直播帶貨取得的佣金、坑位費等勞務報酬所得轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款；從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。

稅務部門依據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國稅收徵收管理法》等規定，依法確認其偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。

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兩個不同罰款倍數

對於罰款倍數，稅務部門指，對其主動糾錯的偷逃稅等違法行為依法從輕處理。黃薇對其隱匿個人收入偷稅行為進行自查並到稅務機關提交補稅申請，能夠配合調查主動補繳稅款5億元，佔查實偷逃稅款的78%，並主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為，具有主動減輕違法行為危害後果等情節，該局對黃薇隱匿收入偷稅但主動補繳和報告的少繳稅款處0.6倍罰款。

另一方面，對其未能糾錯的違法行為視危害程度依法嚴肅處理。根據《中華人民共和國稅收徵收管理法》規定，按照《浙江省稅務行政處罰裁量基準》，黃薇隱匿收入偷稅且未主動補繳部分，性質惡劣，嚴重危害國家稅收安全，擾亂稅收徵管秩序，對其予以從重處罰，處4倍罰款；黃薇虛構業務轉換收入性質虛假申報偷稅部分，較隱匿收入不申報行為，違法情節和危害程度相對較輕，處1倍罰款。

規定期限內繳清稅款不追究刑事責任

稅務部門指，本案中，黃薇首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰且此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰，若其能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清稅款、滯納金和罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。

報道引述杭州稅務部門指，杭州市稅務局稽查局有關負責人透露，稅務部門分析發現部分網絡主播存在一定涉稅風險，及時開展了風險核查，提示輔導相關網絡主播依法納稅。經稅收大數據分析評估發現，黃薇存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經過稅務機關多次提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其立案並開展了全面深入的稅務檢查。

薇婭是內地知名帶貨主播，人稱「直播一姐」和「淘寶一姐」。去年8月，薇婭當選為第十三屆全國青聯委員。9月，獲得全國三八紅旗手稱號。10月，獲得全國脫貧攻堅獎。

官媒中新社旗下@國是直通車 評論稱，行業「大姐大」被罰對電商主播們是「一次響亮的警鐘聲」、「一堂嚴肅的法治課」、「一瓶潛在的催化劑」，並強調對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可以依法從輕、減輕或者免予處罰。據悉，已有上千人主動自查補繳稅款。

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責任編輯：袁瑋婧

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