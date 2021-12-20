內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕

內地直播帶貨「一姐」薇婭因偷逃稅，遭追繳稅款、加收滯納金並罰款，合共13.41億元人民幣。巨額罰款引發關注，除了警示網絡直播非法外之地，有內地媒體評論稱，事件釋出對高收入群體加大稅收監管力度的訊號，有助維護法律尊嚴，調節收入分配，促進共同富裕。

曾獲全國脫貧攻堅獎 淘寶第一主播薇婭偷逃稅被罰13.41億元

中國新聞網「中新微評」稱，薇婭被罰，釋放三重信號：

一、充分顯示稅務部門嚴厲打擊各類涉稅違法犯罪行為的決心，彰顯了稅收公平 二、網絡直播行業不是稅收的「灰色地帶」和盲區，所有人都要自覺依法納稅 三、釋放了對高收入群體加大稅收監管力度的信號，有助於維護法律尊嚴，調節收入分配，促進共同富裕。

中新社「國是直通車」亦指，查處薇婭偷逃稅案背後，給社會各界帶來警示：

一、不問名氣大小、不看流量多少，是否遵紀守法是唯一的判斷標準 二、敲打每一位網絡主播，讓他們意識到過往有著偷逃稅行為的應第一時間積極整改，切莫嘗試在稅收體系中玩「躲貓貓」 三、網絡直播行業不是「稅收盲區」，對其涉稅違法行為保持零容忍將成為常態，加強監管對整體平台經濟和普通老百姓而言，都將釋放利好

新華社：已有上千人主動自查補繳稅款

新華社報道也引述財稅、法律界專家學者認為，有關處罰決定體現稅法權威和公平公正，再次警示網絡主播從業人員，網絡直播非「法外之地」，要自覺依法納稅，承擔與其收入和地位相匹配的社會責任。與此同時，直播行業規範發展，仍需多部門協同發力。

報道指出， 在規範監管的同時，稅務部門對網絡直播等新業態從業人員給予包容性的自查整改期。 今年9月，國家稅務總局印發通知，明確網絡主播今年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可以依法從輕、減輕或免予處罰。 據了解，已有上千人主動自查補繳稅款。 稅務總局同時明確，對自查整改不徹底、拒不配合或情節嚴重的依法嚴肅查處。

責任編輯：林佩怡

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