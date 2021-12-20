薇婭就偷逃稅道歉 網民：不封殺對不起范冰冰

內地直播帶貨「一姐」薇婭因偷逃税款，遭稅務部門追繳稅款、加收滯納金並處罰共13.41億元（人民幣，下同）。薇婭周一（20日）發布致歉信，稱在自查和調查過程中，發現自己有違反稅收法律法規的行為，對此深感愧疚，向公眾道歉，並願承擔一切後果。

薇婭表示，完全接受稅務部門對其的相關處罰決定，將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。

▲ 內地直播帶貨「一姐」薇婭

不過，內地網民對薇婭道歉不收貨，表示支持封殺她。有網民稱，薇婭被罰款比范冰冰還多，若不封殺，「得替范冰冰和鄭爽叫冤」。

2018年，稅務部門查處范冰冰「陰陽合同」等偷逃稅問題，被追繳及罰款等逾8.8億元。今年8月，女藝人鄭爽因偷逃稅遭追繳稅款、加收滯納金及罰款共計2.99億元。

內地網民反應：

這要是不封殺了，我都得替范冰冰和鄭爽叫冤了。​ 說實在的，13.42億也就聽著很多，好像遙不可及，其實只要認真踏實，有腦子肯努力，也就九萬多年就掙到了 不原諒 都這麼有錢了，為什麼還會偷稅啊，想想自己每個月幾千塊錢的收入

薇婭淘寶直播賬號被凍結

據中國新聞網，目前淘寶App已經找不到薇婭直播間。淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播賬號已被凍結了。但店鋪沒有被封。稍早報道稱，薇婭原定於今晚7點的淘寶直播預告消失。

外界關注內地主播「一哥」李佳琦的動向，李佳琦團隊負責人回應稱：「感謝關心，我們經營一切正常。」

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責任編輯：林佩怡

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