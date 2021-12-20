  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (一) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

薇婭就偷逃稅道歉 網民：不封殺對不起范冰冰

社會熱點 18:09 2021/12/20

分享：

內地直播帶貨「一姐」薇婭因偷逃税款，遭稅務部門追繳稅款、加收滯納金並處罰共13.41億元（人民幣，下同）。薇婭周一（20日）發布致歉信，稱在自查和調查過程中，發現自己有違反稅收法律法規的行為，對此深感愧疚，向公眾道歉，並願承擔一切後果。

薇婭表示，完全接受稅務部門對其的相關處罰決定，將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。

內地直播帶貨「一姐」薇婭

不過，內地網民對薇婭道歉不收貨，表示支持封殺她。有網民稱，薇婭被罰款比范冰冰還多，若不封殺，「得替范冰冰和鄭爽叫冤」。

2018年，稅務部門查處范冰冰「陰陽合同」等偷逃稅問題，被追繳及罰款等逾8.8億元。今年8月，女藝人鄭爽因偷逃稅遭追繳稅款、加收滯納金及罰款共計2.99億元。

內地網民反應：

這要是不封殺了，我都得替范冰冰和鄭爽叫冤了。​

說實在的，13.42億也就聽著很多，好像遙不可及，其實只要認真踏實，有腦子肯努力，也就九萬多年就掙到了

不原諒

都這麼有錢了，為什麼還會偷稅啊，想想自己每個月幾千塊錢的收入

薇婭淘寶直播賬號被凍結

據中國新聞網，目前淘寶App已經找不到薇婭直播間。淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播賬號已被凍結了。但店鋪沒有被封。稍早報道稱，薇婭原定於今晚7點的淘寶直播預告消失。

外界關注內地主播「一哥」李佳琦的動向，李佳琦團隊負責人回應稱：「感謝關心，我們經營一切正常。」

內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕

曾獲全國脫貧攻堅獎 淘寶第一主播薇婭偷逃稅被罰13.41億元

【雙11】歐萊雅涉虛假售價促銷 李佳琦薇婭忙割席

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕
今日
內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕
曾獲全國脫貧攻堅獎 直播一姐薇婭偷逃稅被罰13.41億元
今日
曾獲全國脫貧攻堅獎 直播一姐薇婭偷逃稅被罰13.41億元
【雙11】歐萊雅涉虛假售價促銷 李佳琦薇婭忙割席
2021/11/18
【雙11】歐萊雅涉虛假售價促銷 李佳琦薇婭忙割席

你可能感興趣

內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕
今日 16:56
內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕
曾獲全國脫貧攻堅獎 直播一姐薇婭偷逃稅被罰13.41億元
今日 16:42
曾獲全國脫貧攻堅獎 直播一姐薇婭偷逃稅被罰13.41億元
【雙11】歐萊雅涉虛假售價促銷 李佳琦薇婭忙割席
18:34 2021/11/18
【雙11】歐萊雅涉虛假售價促銷 李佳琦薇婭忙割席
共同富裕 網絡熱話 主播 稅務 經濟 范冰冰 人民幣 淘寶 中國

下一篇文章

【內地疫情】國家衛健委：西安、東莞疫情續發傳播風險較高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【王力宏離婚】李靚蕾還擊五問王力宏 嘆快變網路連載作家
【王力宏離婚】李靚蕾還擊五問王力宏 嘆快變網路連載作家
滬教師質疑南京大屠殺風波未停 環時：學生非告密者是吹哨人
滬教師質疑南京大屠殺風波未停 環時：學生非告密者是吹哨人
【王力宏離婚】王力宏道歉「都是我的錯」 準備暫時退出工作
【王力宏離婚】王力宏道歉「都是我的錯」 準備暫時退出工作
【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應
【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應
【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
【王力宏離婚】李靚蕾長文控訴後 官媒警惕女性脫離職場風險
【王力宏離婚】李靚蕾長文控訴後 官媒警惕女性脫離職場風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款