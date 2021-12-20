中國工信部：明年着力提振工業經濟 加大對中小企幫扶

全國工業和信息化工作會議周一（20日）在北京召開，部署2022年重點任務。會議提出明年6個方面重要任務，包括著力提振工業經濟、加快推進基礎和關鍵領域創新突破、加大對中小企業的紓困幫扶等。

外部環境趨複雜嚴峻

據工信部官方微博，會議強調，中國工業和信息化發展的外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，但恢復發展的總體態勢和長期向好的基本面沒有改變，實現平穩健康發展具備很多有利條件。要認真貫徹穩字當頭、穩中求進的工作要求，著力穩增長、防風險，在穩的前提下在重點和關鍵領域積極進取。

會議指出，明年聚焦製造強國和網絡強國建設目標，把工業穩增長擺在最重要的位置，統籌推進強鏈補鏈、技術攻關、數字化轉型和綠色低碳發展，加大對中小企業支持，提升信息通信服務供給能力，促進工業經濟平穩運行和提質升級，保持製造業比重基本穩定，提升製造業核心競爭力，築牢經濟「壓艙石」。

工信部：到2025年推動形成100萬家創新型中小企業

官媒：經濟三重壓力疊加 政策操縱空間大

會議強調，2022年要抓好六個方面重點任務：

一、著力提振工業經濟，為穩定經濟大盤提供有力支撐。落實關於振作工業經濟、推動工業高質量發展的實施方案，抓好「十四五」規劃宣貫實施，全力以赴實現一季度平穩接續。打通重點產品供給堵點卡點，有效暢通工業經濟循環。深化產融合作，著力提振製造業投資。實施「增品種、提品質、創品牌」戰略，擴大新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材消費。做好重大外資項目服務保障 二、加快推進基礎和關鍵領域創新突破，進一步增強產業鏈供應鏈韌性。實施產業基礎再造工程，組織實施一批重點項目。推進製造業強鏈補鏈，創建一批國家製造業創新中心和國家地方共建中心，培育一批國家級先進製造業集群 三、加大對中小企業的紓困幫扶，促進企業專精特新發展。統籌落實係列惠企政策，著力解決中小企業困難問題。加大對惡意拖欠賬款問題的治理。健全優質中小企業評價體系。實施企業管理提升工程，推進製造業質量管理升級行動，提高產品可靠性水平 四、強化應用導向，提升信息通信服務供給能力。穩妥有序開展5G和千兆光網建設，到明年底千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力。加大IPv6應用創新和推廣，加快5G在垂直行業融合應用。縱深推進App專項整治，健全車聯網和智能網聯汽車等安全保障體系，提高無線電頻譜資源利用水平 五、推動製造業數字化轉型向縱深拓展，增強產業發展新優勢新動能。實施製造業數字化轉型行動計劃，完善多層次工業互聯網平台體系，突破一批智能部件和裝備，拓展工業大數據應用場景 六、實施工業領域碳達峰行動，穩步推進產業綠色低碳轉型。大力發展綠色製造，開展綠色低碳技術和產品示範應用。實施工業能效、水效提升計劃。堅決遏制「兩高」項目盲目發展。要做好歲末年初工作，繼續做好常態化疫情防控，從嚴從細抓好民爆等領域安全生產監管，做好無線電、應急通信和網絡安全保障

彭博：中國或將明年經濟增長底線設在5%

【中國經濟】發改委：已形成明年專項債券項目準備清單

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁