中國選手惡意抱摔日本拳王成鬧劇 業內斥恥辱（有片）

湖北武漢週六（18日）晚上舉辦一場搏擊比賽，由前WBO蠅量級拳王木村翔對陣中國拳手玄武。然而玄武使出了抱摔對方的動作，隨即木村翔的助理衝上擂台宣布退賽，比賽演變成一場鬧劇。然而玄武賽後更在賽後大肆炒作民族情緒，官方賬號並稱批評他的網友是「漢奸」，激起業界強烈不滿，斥責主辦方和玄武是「中國搏擊的恥辱」。

綜合網絡消息，這場比賽名為「漢武傅奇次翔武爭鋒 世界搏擊爭霸賽（武漢站）」，賽前玄武曾在網絡上叫戰木村翔，宣稱「這次我要用你的拳擊規則打敗你」，繼而促成這場表演賽。

據專業格鬥垂直媒體「格鬥迷」週日報導，場裁張旭解釋稱臨開賽他才被口頭告知對決方式為「中國功夫VS日本拳擊」，允許摔法，但就這一規則沒有明確要求和限制。日本選手木村翔賽后也表示賽前合約是拳擊規則，並且兩人上場時都穿戴著拳擊裝備，其助理則稱比賽后才得知規則變更。

比賽開始不久後，玄武便伸腳入楔絆摔木村翔，然而拳證卻沒有警告玄武，反而讓比賽若無其事地繼續進行。木村翔助手登時氣得站在台上繩角外抗議。在數輪攻防後，玄武再次故意伸腳絆摔，這次木村翔助手馬上鑽過圍繩進入擂台跟拳證表達不滿。單是第一回合，玄武便四度絆摔對手。

第二回合時，玄武將木村翔以頭朝地的方式重重抱摔在地，隨即木村翔的助理衝上擂台宣布退賽。

現場旁述卻稱：「玄武用中國功夫的一記暴摔，直接把木村翔先生給打倒了！」其後比賽拳證更判決玄武以「摔法TKO」取勝。

據「格鬥迷」，玄武賽后繼續大肆炒作民族情緒，發布自己KO木村翔的視頻，自稱「中國力量」。面對他人質疑和指責，玄武回復道「中國打日本還需要規則嗎？他不死我睡不著覺啊！」，並稱批評他的網友是「漢奸」。

宣傳海報顯示，該活動由WBU世界拳擊聯盟、WKF世界自由搏擊聯合會以及中國國際綜合格鬥聯合會聯合主辦。比賽引發極大爭議後，這三個組織都發聲否認系該賽事的主辦方，並稱整場比賽是一場鬧劇，保留追究組織者法律責任的權利。

比賽在中日兩國搏擊圈及網友間都引發熱烈討論。日本3大拳王京口紘人、井上尚彌、田中恆成，19日就此事發文表示不滿，認為玄武犯規傷人。

中國圈內眾多知名職業選手、解說集體發聲，斥責這是一場「中國搏擊史上最無恥、最荒謬、最沒有體育道德的比賽」，大罵玄武及主辦方是「中國搏擊的恥辱」，譴責其用「愛國」包裝自己，為出名炒作民族情緒，最終讓中國搏擊人苦心經營多年的體育信譽遭受巨大損失。

玄武原是一名散打選手，後來轉戰自由搏擊。近年他在一些民間炒作賽事中頗受歡迎，包括曾KO詠春大成拳會長李楓、KO韓國跆拳道拳手李政範及李小龍模仿者譚龍。木村翔以其刻苦不屈的拳擊生涯，獲日本傳媒稱之為「草根拳王」。他曾於2017年擊敗中國拳王鄒市明，奪得WBO蠅量級拳王頭銜。

今天上午，木村翔在微博和Twitter同步對此事做出了回應，他表示自己沒有受傷，並向粉絲喊話「世界上任何一個國家，都有壞人、好人、真誠的人和狡猾的人，希望大家不要因為這件事討厭中國人。」

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責任編輯：袁瑋婧

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