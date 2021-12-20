黑龍江部署全力衝刺房地產業增長工作 要求多措並舉促銷

內地樓市下行之際，黑龍江省住建廳最新召開會議，研究部署年底前房地產業增長工作，要求多措並舉促銷，積極組織協會、商會服務房企，為房企搭建平台，開展「線上」、「域內外」商品房促銷活動。

為房企搭建平台 落實購房補貼政策

黑龍江政府網周一晚間發布該省住建廳召開的全省房地產業經濟運行調度會議新聞稿稱，要在滿足本地居民購房的剛性需求和改善性需求方面想辦法、促銷售、見實效。

會議強調，要落實各類購房補貼優惠政策，有效激發購房需求，釋放消費潛能；要積極引導市場預期，要加強輿論引導，增強房地產消費意願，提振市場信心。

會議指，要因城施策，進一步加大工作力度，跳起摸高，確保今年工作收好尾，明年工作起好步。

國家統計局最新數據顯示，11月70個大中城市中，黑龍江省省會城市哈爾濱二手房房價按月下跌1%，這也是70城當月二手房環比最大跌幅。

此外，根據黑龍江統計局公布的數據，位於黑龍江省中部的綏化市1至9月房地產開發投資一反上半年增長態勢，開始呈現負增長；商品房銷售面積、銷售額增幅均連續6個月收窄，但仍保持倍速增長。該市房地產開復工項目81個，按月增加9個，完成投資41.6億元，按年下降47.1%，兩年平均增長19.1%，連續3個月按年下降，且降幅有逐月擴大趨勢。

首次提出「房地產業增長工作」 具導向作用

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，黑龍江提出了三項房地產業增長工作。第一、對於合理住房消費需求釋放，政府將積極做好協調工作，通過線上和域內外兩種方式，激活商品房的促銷活動。第二、加大購房方面的優惠力度，以更好激活購房需求。第三、對於市場預期積極進行引導，以增強房地產消費意願。這充分說明省級政府關注了房地產業增長和房地產市場活躍的態勢。

嚴躍進續指，就近期各地支持樓市的發展角度看，基本上以購房補貼為主，較為零碎，還沒有完全上升到行業或產業的地位。此次黑龍江首次提出「房地產業增長工作」，具有很強的導向，對於房地產業的健康發展具有積極的作用。據此可以認為，後續從房地產業良性循環的角度出發，預計會有各類新的政策內容，對於黑龍江房地產業來說，省級政府的表態，能夠為後續各市的政策調整形成較好的引導作用，同時也促進後續房地產消費市場等活躍發展。

責任編輯：蒯宇澄

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