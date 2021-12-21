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【內地疫情】陝西新增43例本土確診 專家：不排除病例續高位運行

國情動向 10:43 2021/12/21

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據國家衛健委通報，昨日（20日）新增新冠肺炎確診病例81例，其中本土病例57例，43例來自陝西，其中42例皆在省會西安市。專家指，傳播鏈條尚不清，不排除新病例還會高位運行。

陝西西安從12月9日出現1例本土確診病例開始，17日新增7例，18日新增10例，19日又新增21例。據悉，西安12月21日將開始新一輪全員核酸檢測。西安疫情，目前已經外溢到延安、咸陽、東莞和北京，4個城市。

據央視新聞，後續西安疫情將會處於快速發展階段，目前疫情傳播風險還是比較高的。

央視新聞引述武漢大學公共衛生學院教授宇傳華指出，雖然傳染源查清楚了，但是傳播鏈條還不清楚，尤其是幾條鏈條之間是如何傳播的，目前仍不清楚，所以目前已經出現了社區傳播。隨著西安全員核酸檢測，未來不排除新病例的數字還會在高位運行階段。

進出小區及工作場所需48小時核酸

據澎湃新聞，西安市下轄的13個區縣中，已有臨潼區、新城區、閻良區、高陵區、碑林區、長安區、曲江新區7區發通知要求，進出小區、工作單位及公眾場所需持48小時核酸陰性證明。澎湃引述工作人員表示：「現在建議不要跨區流動。」

但據內媒報道，昨日西安的健康碼「西安一碼通」卻反覆故障，恐出現防疫漏洞。綜合陝西媒體西部網和西安新聞網報導，受西安「一碼通」故障影響，市民排隊做核酸檢測只能使用身份證登記，核酸檢測速度總體上比較緩慢，排隊人數變多。對此，西安大數據局除緊急搶修外，也表示將加強網路及系統資源保障。

責任編輯：袁瑋婧

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