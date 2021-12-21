中日海洋事務磋商 京：要求日方在台海問題上謹言慎行

近期中日在台海問題上摩擦不斷。昨日（20日）中日以視頻方式舉行海洋事務高級別磋商會議，其中中方就日方在台海問題上的錯誤言行，要求日方謹言慎行，避免影響地區和平穩定。

據外交部於官網發布的公告稱，本次磋商由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕共同主持。

中國在會議上重申了在釣魚島等問題上的嚴正立場，敦促日方切實尊重中方領土主權和海洋權益，停止采取導致局勢復雜化的行動。中國也就日本在東海、南海采取的影響海空安全的消極舉動表達了不滿，對日方在台海問題上的錯誤言行進行了交涉，強調堅決反對外部勢力介入臺海，要求日方謹言慎行，避免影響地區和平穩定。

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另一方面，雙方也就防務部門海空聯絡機制直通電話對接驗證取得的積極進展表達肯定。雙方還就加強海洋科研合作、發展藍色經濟的技術交流等進行了交流。同時，中國再次對日本向海洋排放核污染水計劃表示關切和反對，敦促日本審慎處理福島核污染水問題。

雙方原則同意，明年上半年舉行第十四輪中日海洋事務高級別磋商。

▲ 中日舉行第13輪海洋事務高級別磋商

日本前首相安倍晉三本月1日說「台灣有事」等同日本有事、日美同盟有事，此番發言引起中國當局強烈不滿。中國外交部部長助理華春瑩當晚緊急約見日本駐華大使垂秀夫，敦促日本不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。

責任編輯：李冰琪

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