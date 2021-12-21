【中國樓市】年內調控近600次 官媒：明年「穩」字當頭

據中原地產研究中心統計，年內內地樓市累計房地產調控次數高達586次。官媒《證券時報》引述業內人士指，「穩定」是明年樓市的主基調，年末各種調控政策的指向就是穩定樓市，這也代表了政策見底。

據《證券時報》，對於房地產市場而言，「房企變局」「密集調控」「政策底顯現」等是這一年的關鍵詞。 這一年，房企「三條紅線」和「集中供地」等政策在今年年初正式實行，房地產行業也迎來了重大的變化——過去行業的高槓桿、高周轉、高回報的模式已經不在。

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集中供地政策有望繼續調整

集中供地政策改變了房企的拿地節奏，也被業內視為今年房地產最大市場變化之一。報道引述中原地產首席分析師張大偉表示，土地市場在上半年高位運行後，下半年整體土地市場開始出現了明顯的下調跡象，隨著房地產市場成交降溫，房企資金鍊壓力越來越大，拿地房企積極性越來越低。集中供地改變了房企原有的開發節奏。隨著房地產市場的變化而冷熱不均，2022年集中供地政策有望繼續調整。

中原地產研究中心數據也顯示，截止11月，2021年年內全國熱點的100個城市賣地金額為4.05萬億人民幣，較去年同期下調幅度為7.4%，下半年來土地市場持續低迷。

此後，各類限價、限售、限購等政策密集出台，地產行業調控加碼信號不斷被釋放。根據中原地產研究中心統計，2021年1~8月累計房地產調控次數超過400次，刷新了歷史紀錄。

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樓市防止下調過快

9月內地房地產政策開始轉暖。在張大偉看來，樓市防止下調過快有望成為未來的政策趨勢。他指，近兩年來，樓市調控越發嚴格。一邊是對熱點城市的新房、二手房的限價令，另一邊是全國多個城市新房的限跌令，房價大漲會放大金融風險，而房價斷崖式下跌也同樣不是穩定，也會波及金融系統。年末各種調控開始穩定樓市，全國超過20個城市開購房補貼，都代表了政策的見底。

在今年房企融資環境持續趨緊的大背景下，不少知名民營房企在下半年出現債務違約現像或苗頭。但報道指出，不少房企也在通過瘦身、融資等方式積極自救，房企風險事件有望減少成為業內共識。

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責任編輯：袁瑋婧

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