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美副卿出任西藏問題特別協調員 北京稱從來不予承認（第二版）

國情動向 12:08 2021/12/21

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美國國務卿布林肯周一（20日）任命副國務卿澤雅（Uzra Zeya）兼任「西藏問題特別協調員」，負責促進對藏人人權和基本自由的尊重。中國駐美使館批評美方政治操弄，要求美方停止干涉中國內政。

*新增中國外交部回應

外交部發言人趙立堅今日（21日）回應稱，美方設立所謂「西藏事務特別協調員」，干涉中國內政，中方堅決反對，從來不予承認。另敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政。中方將繼續採取一切必要措施，堅決捍衛自身主權安全發展利益。

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布林肯在聲明中表示，專責民事安全、民主和人權事務的美國副國務卿澤雅，會同時兼任「西藏問題特別協調員」一職，並即時生效。他指出，此次任命顯示華府致力促進西藏人權，而澤雅將負責協調美國涉藏政策，推動北京與達賴喇嘛一方的對話，同時促進藏人人權和宗教信仰自由，並支持保護西藏的歷史、語言、文化和宗教遺產。

據路透社消息，中國駐美使館發言人劉鵬宇透過電郵譴責此舉是政治操弄，強調美方應停止干涉中國內政，停止以涉藏問題為藉口，破壞西藏穩定。中方將採取一切必要措施維護自身利益。

責任編輯：易燕丹

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