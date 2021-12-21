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教育部：補習機構已壓減逾八成 明年「雙減」仍為「一號工程」

社會熱點 12:22 2021/12/21

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教育部今日（21日）稱，校外培訓機構治理取得明顯進展，學科類培訓大幅壓減，其中線下校外培訓機構已壓減83.8%，線上校外培訓機構已壓減84.1%。此外，教育部亦稱，明年「雙減」繼續作為教育督導「一號工程」。

據其在新聞發布會上介紹，留下的學科類培訓機構一部分轉為非營利性機構，實行政府指導價，提供公益服務；不適合「營轉非」的將被進一步註銷。

內地雙減政策出台半年 部分地區教培機構面臨清零

【教育雙減】內地擬入法明確家長管教職責 禁加重學習負擔及網絡沉迷

明年「雙減」繼續作為教育督導「一號工程」

教育部稱「2022年，我們將繼續把『雙減』督導作為教育督導『一號工程』，加大督辦、通報、約談和問責力度，推動『雙減』工作取得新的成效。」

內地7月底發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（即「雙減」），連續出台重拳整治校外培訓機構，從課程治理到培訓機構背後的資本整治不一，各地亦紛紛跟進。

內地教育部辦公廳近日印發通知，推動教育App管理銜接「雙減」，暫停中小學線上學科培訓App備案。早在9月，教育部發文稱，年底前完成已備案線上學科類培訓機構審批，獲許可證前暫停招生。

內地知名教培機構如好未來、新東方和高途均在11月稱，為落實「雙減」要求，公司內地義務教育階段的學科類校外培訓服務將於今年12月31日結束。

責任編輯：李冰琪

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