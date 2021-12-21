冬至各地吃什麼？除了湯圓和餃子還有這些（組圖）

今日（21日）是冬至日，冬至是一年二十四節氣當中，最後一個節氣，也是一年之中日照最短的一天。民間有「冬至大過年」的說法，這一年中最漫長的黑夜，要回到家裡，跟親人一起度過。

儘管各地的習俗有所差別，但是「補冬」的意義是基本一樣的，都是為了溫暖身體、驅走嚴寒，而且有美好的寓意。北方會在冬至這一天吃餃子，「冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」，南方則有祭祖、宴飲的習俗。

冬至之前的天氣都是小冷，真是寒冷的季節，是在冬至之後，民間多用「數九」來計算寒天，每九天算一「九」，依此類推，一般「三九」時最冷，是一年中最冷的時段，經過多年的演化變遷，各地均形成了特色飲食，來度過冬至節氣。

其實除了最知名的餃子和湯圓，各地還有不少特別的傳統美食。在南方，各類糰子也有各種不同口味，帶餡的、不帶餡的，甜的、鹹的，大的、小的湯圓，每一顆都寄寓團團圓圓的美好願望。浙南地區的人叫冬至圓，潮汕地區的人叫冬節丸，蘇州人叫湯糰、冬至團、稻窠團。

▲ 北方人吃餃子

▲ 台州擂圓

▲ 上海寧波的薺菜鮮肉湯圓

▲ 蘇州冬釀酒

▲ 羊肉湯驅寒

▲ 赤豆糯米飯

▲ 南方烤年糕

杭州人喜歡在冬至這一天吃年糕來慶祝，冬至吃年糕，就是討一個「一年更比一年高」的彩頭。而年糕一般是用糯米或者米粉蒸成糕狀，口味香甜軟糯，本身是一種很美味的食物，並且吃法繁多，杭州人在冬至裡，三餐都會做不同風味的年糕，早餐是芝麻粉拌白糖的年糕，中午是油墩兒菜、冬筍、肉絲炒年糕，晚上是雪裡蕻、肉絲、筍絲湯年糕。

在古城蘇州，傳統人家會再冬至飲一杯冬釀酒。自古有句俗話，冬至不喝冬釀酒是要凍一夜的。冬釀酒原來叫冬陽酒，因為冬至過後陽氣上升而得名。冬釀酒一年只釀造一次，是一種米酒，與桂花一同釀製而成，口味甘甜，隱隱地有桂花的幽香，蘇州人夜晚暢飲時還會配以滷羊肉滷牛肉等滷菜。

在山東，流行冬至當天喝羊肉湯的習俗。相傳，漢高祖劉邦在冬至這一天吃了樊噲煮的羊肉，覺得味道特別鮮美，贊不絕口。從此人們紛紛在冬至這一天，吃羊肉以及各種滋補食品，既能抵御風寒，又可滋補身體，以求來年有一個好兆頭。四川很多餐館，臨近冬至總是默契地支出大鍋煮羊湯。除了羊骨搭配沱江鯽魚的簡陽羊肉湯，還有以豆瓣蒜泥為蘸料的隆昌羊肉湯，以黑山羊為材料的威遠羊肉湯，同樣很鮮的丹棱羊肉湯

另外，在江南水鄉，講究冬至之夜全家歡聚，共吃赤豆糯米飯。相傳，共工氏有個兒子作惡多端，在冬至死去了，死後變成疫鬼殘害百姓。但疫鬼特別怕赤豆，於是，人們就在冬至煮吃赤豆飯，希望防災祛病。

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責任編輯：袁瑋婧

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