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孫春蘭赴西安調研：疫情防控形勢嚴峻複雜

社會熱點 14:59 2021/12/21

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陜西西安疫情升溫，昨日新增42例本土新冠確診病例。國務院副總理孫春蘭本月19日赴西安市調研指導疫情防控工作。她坦言，當前陜西疫情正處在快速增長的階段，特別是西安市疫情防控形勢嚴峻複雜，並強調，要貫徹「動態清零」總方針。

據陜西日報報道，孫春蘭昨天（20日）深入疫情集中爆發地長安大學、紫郡長安北區和雁塔區隔離酒店、西安市疫情防控指揮部、疾控中心等實地考察防控措施落實、人員隔離、封控管理、流調溯源、核酸檢測等情況。她強調，要貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，把疫情防控作為當前工作的重中之重。

【內地疫情】國家衛健委：西安、東莞疫情續發傳播風險較高

西安市民返工需持核酸證明 健康碼出故障地鐵站排長龍

孫春蘭在調研時說，當前陜西疫情正處在快速增長的階段，特別是西安市疫情防控形勢嚴峻複雜，要壓緊屬地、部門、單位、個人四方責任，盡快控制疫情波及範圍。要堅持省市區三級聯動，對西安市防控工作提級指揮，強化公安、公衛、工信協同聯動，加快推進流調溯源、病毒基因測序等工作，盡快理清、全面切斷傳播鏈條。

西安疫情嚴峻，在西安地標鐘樓市民排隊進行核酸檢測

她強調，要堅決落實四早要求，抓緊推進核酸檢測，盡快摸清疫情底數。要嚴格集中隔離點內部閉環管理，提高風險人員轉運時效，避免交叉感染。要強化社區封控措施，實行嚴格的網格化管理，每日進行健康監測、執行零報告，同時保障好民眾基本生活。

此外，據西安當地媒體華商網報道，21日開始，西安兩區劃定3個管控區域，只進不出，人不出區，原則上居家。

責任編輯：李冰琪

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