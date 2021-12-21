【薇婭被罰】明星主播如何偷逃稅？皆涉這一「稅收窪地」

淘寶直播一姐薇婭昨日（20日）昨日被公佈在2019年至2020年期間通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元（人民幣，下同），其他少繳稅款0.6億元，被罰款共計13.41億元。其中，何為「虛構業務轉換收入性質虛假申報偷稅」，專家解畫避稅手段，包括改變收入性質、並且在一些稅收窪地享受地方財稅優惠土政策，且通過核定徵收的方式降低稅率。

業內人士透露，通過設立個人獨資企業來少交稅，是常見的逃避稅方法。內媒早前引述中國政法大學財稅法研究中心主任施正文指，按照個人工資薪金和勞務報酬所得繳納個人所得稅，應納稅額超過96萬元部分將適用最高的45%稅率。因此為了偷逃稅，一些網絡主播通過各種方式將這筆收入轉變為企業收入，企業所得稅稅率是25%，而且還有成本費用扣除，實際稅負遠遠低於個稅稅負。

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稅收窪地、避稅神器

企查查則顯示，薇婭名下7家個人獨資企業均設在上海崇明，另一頭部主播李佳琦名下6家個獨企業中亦有4家位於崇明。崇明島被稱為著名的「稅收窪地」。新京報貝殼財經查詢崇明開發區網站發現，該網站「核定徵收」一欄下用黑體字標明：「避稅神器-個人獨資企業上海稅收優化最佳方案(崇明島稅收窪地+個人獨資企業帶徵個稅）雙重優惠，可節稅60%以上」。

關於「個人獨資企業帶徵個稅」，網站顯示，崇明島上的個人獨資企業不再繳納企業所得稅，只對投資者個人取得的生產經營所得徵收個人所得稅， 並可以申請核定徵收（即帶徵），綜合稅率超低，所有政策符合國家法律法規，屬於合理避稅範疇，節稅70%以上。非常適合高收入高利潤企業、高管員工薪酬較高企業、股東分紅和缺少發票的企業。」

《中國新聞周刊》指，頭部主播使用自己的個人工作室與直播平台簽署服務協議，平台將佣金轉給主播控制的個人工作室，適用核定徵收政策，來大幅度降低稅負。 具體到崇明島，在園區註冊個人獨資企業可申請核定徵收，同時也享受退稅政策。以應稅項目為「娛樂產業」來說，核定後的綜合稅率，為1%-7%，最高不超過7%。而且，崇明地區的返稅政策也是上海最高的。

報導稱，在「稅收窪地」設立多個個人獨資企業避稅，成為大多數網紅的高效節稅手段。報道引述某主播顧問指，從單個看沒問題，從整體看，就是偷稅行為。」

而在國家稅務總局的新規定中，明確提出對明星藝人、網絡主播成立的個人工作室和企業，要輔導其依法依規建賬建制，並採用查賬徵收方式申報納稅。 稅務專家分析，隨著監管收緊，主播們以往的核定徵稅不再被允許。對於利用空殼公司進行避稅的主播而言，這顯然是一種不受歡迎的稅收政策。

貝殼財經引述資深稅務籌劃專家指，現在基本上（主播）已經不往崇明島註冊了，現在註冊比較多的地方是安徽、江西、海南等地。

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責任編輯：袁瑋婧

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