河北山海關古城禁柴封灶 居民挨凍質疑當局只圖環保政績

近日，多名居住在河北秦皇島山海關區古城內的民眾反映，地方政府為圖環保數據好看，一味強調「清潔」取暖，而忽視取暖效果，甚至採取禁止燒柴、封堵爐灶等極端手段，導致部分老人和困難群眾挨冷受凍，引發質疑。

據央廣網報導，氣象數據顯示，12月17日最高溫度-2°C，最低溫度-8°C，是古城區域今年入冬以來最冷的一天。但古城內禁止冒煙的規定和強行封堵爐灶等「一刀切」的做法，令城內民眾在寒冬裡苦熬。

用電取暖成本高 居民難承受

古城居民、71歲的牛大爺（化名）表示，當地政府禁燒柴火、封灶後，雖有免費發放電暖爐、電熱氈等取暖設備，但電暖爐不僅浪費電，散熱效果也差，即使開暖氣，家中仍然低溫。當局隨後把他家中的爐炕改為電水暖炕，惟牛大爺直言「光是炕熱乎了，屋裏不行啊。不瞞你說，晚上我站在房間裏頭，我都哆嗦。老百姓就挺著唄，沒轍！」

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此外，多名居民反映，當地政府免費配發的電暖爐取暖效果不佳，且完全靠電取暖的成本較高，即使給予電費優惠和相應的改造補貼，仍有部分居民難以負擔。

居民郭大娘（化名）指出，全家被迫改用液化石油氣煮飯、煲水，用電暖爐、電熱氈取暖，導致每月開支暴增至1300至1400元（人民幣，下同；約1592至1714港元）。另一居民也表示，「反正每個月光電費就得小500塊錢（約613港元）。我們老百姓承受不起，根本不敢點（用電）」。

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山海關古城是一座超過600年歷史的老城區。古城內約4300戶的房產中，冬季居住的約1700戶，其中集中供暖戶僅有265戶，且區內存在老人多、平房多、生活困難家庭多的「三多」現象。當局推進清潔取暖改造計劃原是好事，但「一刀切」政策卻引發部分民眾不滿。

古城設大氣監測站成禁燒柴根本原因

據悉，內地2017年原環境保護部對外發布的《高污染燃料目錄》，工業廢棄物和垃圾、農林剩餘物、餐飲業使用的木炭等輔助性的燃料均不屬於目錄管控範圍；秦皇島市政府和山海關區政府，亦從未發布過禁止燒柴取暖的通告。

不過，在實際操作中，山海關卻是口頭明令禁止燒柴。山海關區清潔取暖服務保障熱線上周六（18日）回應查詢時也表明，「古城內不准燒柴，這是區裏規定的」。

一名知情人士透露，相關領導幹部明知禁止燒柴取暖、封堵爐灶是不符合政策要求，但仍然強制執行，根本原因是古城內有國家級大氣監測國控點位，為了數字好看，區內只能環保管控層層加碼。

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他指出，山海關古城外的其他村莊，目前可以正常燒柴，但臨近古城國控監測點位的一個村莊，不讓燒柴和其他生物質，就是為確保監測點位的環保數據達標。「現在不讓老百姓燒柴，就是為了12月份最後一個月的數據。每年都這樣，去年也是這樣，今年可能達不到環保任務，所以管控更嚴了」。

有從事大氣污染防治工作的業內人士表示，在推進清潔取暖過程中，如果損害群眾的直接利益，就是捨本求末、形式主義，「如果在沒有點位的其他地方，也採取了相同政策，還說得過去，如果其他地方鬆，這個地方緊，就有為了保環境空氣質量點位弄虛作假的嫌疑」。

責任編輯：易燕丹

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