反制美制裁中國官員 中方禁止4美國人入境中國包括港澳 

美國因涉疆問題制裁中國官員後，中國外交部今日（21日）稱決定採取反制措施，禁止4名美國人入境中國內地及香港和澳門，中方將視形勢發展作出進一步反應。

外交部發言人趙立堅表示，美方藉口所謂新疆人權問題，對中方官員進行非法制裁，有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係。中方對此堅決反對，強烈譴責。

針對美方上述錯誤行徑，中方決定依據《中國反外國制裁法》進行對等反制。從即日起，對美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎、副主席特克爾、委員巴爾加瓦、委員卡爾實施相應反制措施，包括禁止上述人員入境中國，包括內地和香港、澳門，凍結其在華財產，禁止中國公民和機構同其交易。

趙立堅指出，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉，美方應撤銷所謂制裁，停止干涉新疆事務和中國內政，中方將視形勢發展作出進一步反應。

美國國務院和財政部12月10日宣布，制裁4名涉及在新疆侵犯人權的中方官員，並將涉及新疆監控的中國企業商湯科技列入中國軍工復合企業名單上。

美任命西藏事務協調員 中方稱不予承認

另據報道，美國國務院近日任命副國務卿澤亞兼任西藏問題特別協調員。趙立堅表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。美方設立所謂西藏事務特別協調員，干涉中國內政，中方堅決反對，從來不予承認。中方敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持西藏獨立的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政。中方將繼續採取一切必要措施，堅決捍衛自身主權安全發展利益。

中國駐美大使館發言人早前亦批評美方政治操弄，干涉中國內政，以涉藏問題為藉口破壞西藏穩定。

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責任編輯：蒯宇澄

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