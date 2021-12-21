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廣東支持橫琴、前海實行市場準入特別措施

經濟脈搏 17:06 2021/12/21

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廣東省昨日（20日）召開《廣東省市場監管現代化「十四五」規劃》（下稱《規劃》）新聞發布會。廣東省市場監管局局長麥教猛強調，重點支持橫琴、前海兩個合作區實行市場準入特別措施，實施市場主體準入「承諾即入制」，服務打造最具活力大灣區。

麥教猛表示，《規劃》明確推動商事登記「銀政通」服務向港澳、「一帶一路」沿線國家和地區拓展，推動競爭政策在粵港澳大灣區先行落地，推進粵港澳大灣區消費維權一體化建設。

廣東推進大灣區標準化體制機制改革 制定發佈「灣區標準」

廣東將積極建立與港澳銜接、國際接軌的監管標準和制度規範。聚焦市場監管重點領域，推進大灣區標準化體制機制改革，高水平建設粵港澳大灣區標準化研究中心，研究制定發布「灣區標準」。推進質量基礎設施互聯互通，積極探索具體問題的「一事三地」「一策三地」「一規三地」，以點帶面推動三地規則銜接，建設灣區統一大市場。

《規劃》提出，優化粵港、粵澳知識產權合作機制，推進新一批合作項目實施，以粵港澳大灣區知識產權交易博覽會、粵港澳大灣區高價值專利培育布局大賽等為帶動，培育發展大灣區知識產權市場。

深圳前海

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在知識產權方面，重點支持橫琴、前海兩個合作區建設知識產權創造、保護、運用、服務全鏈條生態體系，支持橫琴建設國家海外知識產權糾紛應對指導中心珠海分中心，支持前海建設國際化綜合性知識產權運營服務平台，構建知識產權保護新高地。

在強化食品藥品監管方面，《規劃》還提出要完善食品原產地可追溯製度，探索搭建大灣區食品標準體系和檢驗檢測平台，建設大灣區藥品醫療器械研發、生產、流通和使用的「軟聯通」機製，聯合開展食品藥品安全科技攻關，促進大灣區食品醫藥產業健康發展。

珠海橫琴

責任編輯：李冰琪　

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