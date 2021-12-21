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「衣著暴露」被舉報？李冰冰工作室回應：所有視頻符合平台規範

社會熱點 19:10 2021/12/21

分享：

近日內地藝人李冰冰因在抖音直播時衣著暴露，而被民眾舉報。20日李冰冰工作室發聲明稱，所有視頻符合平台規範。

李冰冰工作室稱，針對某主體涉嫌惡意舉報本工作室藝人李冰冰女士在某平台發布的視頻之情況，現作出以下聲明：

一、視頻為某平台官方拍攝、剪輯製作，皆通過預先審核，平台確認無任何違規信息後李冰冰女士方予以發布。

二、李冰冰女士在某平台僅發布2支視頻，針對網傳所謂「舉報成功」的視頻，目前在某平台前台依舊可見，可正常播放，以此可證所有視頻符合平台規範。

三、本工作室已經對侮辱、誹謗李冰冰女士的涉嫌侵權行為進行取證，後續將委托律師通過法律手段追究相關主體的法律責任。

李冰冰女士一直積極傳播正能量，以其公眾人物身份盡可能地為社會傳達正面影響，她深知作為公眾人物有義務引導積極、正面的價值觀。本工作室及李冰冰女士亦倡導在合規合法的前提下，文明有序地輸出正向的價值觀，我們也呼籲大家一起共同打造和諧健康的網絡環境，彼此尊重，勿因個人喜好而侵犯他人合法權益。

李冰冰工作室聲明

據極目新聞此前報道，12月19日晚，李冰冰一條短視頻被舉報，舉報人表示，他很喜歡李冰冰，當時只是覺得李冰冰作為公眾人物，穿衣不妥，過於暴露，擔心會對青少年產生不良影響。舉報人馬先生說，他對李冰冰視頻的舉報順利通過了視頻平台的審核。平台給予的回覆是視頻確含有違規行為，已對其進行處罰。

舉報李冰冰後，馬先生也發了一段視頻，稱是自己舉報的。當晚，經網友投訴，馬先生所發視頻被下架。而李冰冰的視頻已經被解封。

責任編輯：李冰琪

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