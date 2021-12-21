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鄭永年︰中國邁入第三次開放 強國關鍵是規則制定權

國情動向 19:48 2021/12/21

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香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，從歷史進程來看，中國已經邁入「第三次開放」。接下來，要繼續保持開放，才能化解美國兩極分化世界的企圖，同時要爭取國際話語權和掌握規則制定權，讓中國真正與國際社會和市場接軌，是中國成為強國的關鍵。

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（澎湃新聞圖片）

鄭永年接受《澎湃新聞》專訪時指，儘管官方沒有第三次開放的說法，但從歷史上看，第一次是鴉片戰爭以後的被迫開放，第二次是十一屆三中全會後實行改革開放的主動開放。而第三次開放不僅是中國主動的開放，也是諸多領域的單邊開放，「就是不管你開不開放，我都開放。」

未來中美競爭的核心是規則制定

鄭永年指，從內部來看，中國已提出新概念，如雙循環、制度性開放；實踐上，粵港澳大灣區、長江經濟帶、海南自由貿易港都在發展；國際層面上，RCEP明年1月1日實施，中國亦已申請加入CPTPP。

他表示，第三次開放的目標，不僅僅是傳統上投資貿易的數量和質量問題、技術升級和創新問題，更重要的是方方面面的「話語權」和「規則」問題。

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鄭永年抨擊現在美國想搞一個世界、兩個體系、兩個市場，一個體系和市場以美國為中心，一個體系和市場是以中國為中心。他認為，兩極化對中國最為不利，「我們一定要有信心化解美國兩極化世界的企圖，我們還是要承認一個世界，一個體系。」

他表示，中國應以更加開放的姿態來化解美國兩極分化世界的企圖，中美競爭的核心是規則制定。而中國下一步要改革行政體制，從雙循環戰略來看，內循環的核心是統一國內的規則，外循環則是中國規則的國際化。通過內循環把各個地方的規則統一起來，再制定標準走出去，以國際大循環在世界規則上做補充和銜接。中國能不能成為一個大國，取決於如何強起來，那就是規則制定權。

共同富裕將推動經濟發展

此外，鄭永年又提到，在扶貧階段完成後，共同富裕將成為中國經濟發展的強大推動力。他表示，中國的中產比例還不到30%，很多人剛剛脫離絕對貧困階段，還存在著返貧的可能性。如果不能實現共同富裕，尤其是包容和開放式發展，就會影響到社會的穩定，反過來就會影響經濟的可持續發展。

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他亦坦言，中國的共同富裕面臨著內外雙重挑戰。從外部環境看，中美關係全面惡化，對中國經濟發展產生深刻的影響；內部環境中，國內短板問題也很多，例如技術被「卡脖子」、製造業工藝如芯片仍然處於低端水準、還有規則被「卡脖子」，使國內市場被西方企業和標準所分割；同時，在實現共同富裕的過程中，還要警惕陷入中等收入陷阱。

盡管面臨重重挑戰，但鄭永年對中國實現共同富裕的前景還是比較樂觀。他表示，中國具有制度優勢，且國家動員能力強；和西方國家比較，中國政治亦相對穩定。再加上中國已經積累了相當的財富，在實現全面小康的基礎上，諸多方面還有繼續增長的空間。

責任編輯：易燕丹

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