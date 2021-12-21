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發改委談明年工作：防範企業債務違約及經濟下行風險

經濟脈搏 20:22 2021/12/21

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國家改發委副主任寧吉喆指，明年工作將側重於穩就業增收入、穩定糧食及能源供應、反壟斷及不正當競爭，以及化解重大風險等幾方面，後者尤其加強對投資項目、企業債券的風險管理，切實防範經濟運行下行風險。同時，要把跨週期和逆週期調節結合運用，熨平經濟波動、避免大起大落。

寧吉喆接受新華社專訪，談及發改委如何按照中央經濟工作會議的要求部署明年工作，他指，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，穩預期重要性凸顯。首先要穩經濟、穩產業，擴大有效投資，推動工業經濟振作，更大力度支持實體經濟發展。其次抓重點、解難題，做好糧食、能源保供穩價，補齊基礎設施網絡空白，推動惠企紓困。還有補短板、保安全，產業鏈供應鏈方面集中解決汽車等芯片短缺問題，加強國內大宗商品市場監管。

制定共富行動綱要、化解各類債務風險

「從發展改革工作的角度，重點抓以下工作。」寧吉喆提出明年的幾個工作重點，在共同富裕方面，加強頂層設計，研究制定促進共同富裕行動綱要；規範資本發展方面，防止大宗商品及必需品價格大起大落，做好反壟斷和反不正當競爭、反資本脫實向虛、反頭部平台企業侵權等。

在防範化解重大風險方面，加強風險預警、防控機制和能力建設。加強投資項目債務風險防範，持續推動防範化解地方隱性債務風險，加強企業債券違約風險防範，提前做好應對複雜局面的工作預案。切實防範經濟運行下行風險，避免風險因素「水落石出」，在發展中解決風險問題。

他還談到在宏觀政策及改革開放上的政策，前者要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，用好投資政策和消費政策工具，實施好即將出台的擴大內需戰略綱要；後者要加快建設全國統一大市場，深化國有企業混合所有制改革，並落實好外商投資准入負面清單，修訂鼓勵外商投資產業目錄。

至於如何如何提高宏觀調控前瞻性，處理好跨週期調節和逆週期調節，寧吉喆指，要把今明兩年的政策措施、把財政貨幣政策與其他政策結合起來，推動有利於經濟穩定的政策早出台、早落地、早見效，並做好政策出台前對經濟發展的影響評估，慎重推出有收縮效應的政策。

中國工信部：明年着力提振工業經濟 加大對中小企幫扶

官媒：經濟三重壓力疊加 政策操縱空間大

彭博：中國或將明年經濟增長底線設在5%

責任編輯：陳建錫

晶片 風險管理 經濟內循環 共同富裕 壟斷 新華社 經濟 債券 就業 能源供應

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