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習近平與德國新總理通話 籲堅持合作、反對霸權

國情動向 21:07 2021/12/21

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國家主席習近平今日（21日）與德國新總理朔爾茨通話，習指，中德要把握兩國關係大方向，堅持互利合作，攜手應對挑戰，反對各種霸權行徑和冷戰思維。

習近平祝賀肖爾茨上任，強調中方高度重視中德關係，並為兩國關係發展提出三點建議，首先要從戰略高度把握兩國關係大方向，視對方的發展為機遇，發揮雙邊對話合作機制作用；其次要推動互利合作，應積極開闢新能源、綠色和數字經濟等新的合作領域。歡迎德國企業捉住中國開放的新機遇，也希望德方為中企提供公平營商環境。另外，要堅持攜手應對挑戰，加大在國際事務中協調配合，堅決反對各種形式的霸權行徑。

習近平又提到中國和歐盟有廣泛戰略共識和共同利益，要堅持全面戰略夥伴關係定位，確保中歐關係穩定發展，希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響。

朔爾茨指，當前，德中貿易投資關係發展良好，在應對氣候變化、抗擊新冠疫情等方面合作密切，就阿富汗等地區問題溝通密切，這構成了德中關係持續發展的三個支柱。德方願與中方共同努力，推動兩國全面戰略夥伴關係進一步發展，並以建設性態度促進歐中關係發展，希望歐中投資協定早日生效實施。

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責任編輯：陳建錫

地緣政治 外交 經濟 中歐關係 歐盟 德國 中國

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