【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）

中國與立陶宛關係因台灣問題而急轉直下。美卿布林肯昨（21日）與立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）通話時稱，關切立陶宛輸華貨物卡關問題，並重申美國將聯合理念相近國家，對抗北京的外交、經濟脅迫作為。

在北京，外交部發言人趙立堅回應指，當前中立關係面臨嚴重困難，責任完全在立方。美方罔顧事實，借機無理指責中方根本站不住腳，只能暴露其挑撥離間的真實用心。

（第二版更新於16:50）

布林肯向立陶宛表支持

據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）公布的通話摘要，布林肯和希莫尼特重申，美國與立陶宛維持強健國防與經濟關係，對跨大西洋乃至於全球安全與繁榮的重要性。布林肯也強調，在立陶宛面臨區域穩定、安全與經濟繁榮地緣政治挑戰之際，美國堅定不移地聲援我們的北約盟國和歐盟夥伴立陶宛。

布林肯又提及近期關於立陶宛對華貿易進口卡關與出口障礙的「令人憂慮」的報道，指此類作為引起嚴重關切，包括在國際貿易準則下，且似乎構成經濟脅迫。他強調，立陶宛面對北京這一行徑時，美國會支持立陶宛，並重申美國會致力與理念相近國家合作，對抗北京的外交、經濟脅迫作為。

由於立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，北京上月決定將中國與立陶宛兩國外交關系降為代辦級。在北京，外交部早前表示，立陶宛背信棄義，明知故犯，公然製造「一中一台」，在國際上開創了惡劣先例，既然做了錯事，就必須為此付出代價。

另據路透社報道，中國已經告訴跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將可能被拒於中國市場之外。中國已經敦促德國汽車輪胎和零部件製造商大陸集團(Continental)停止使用立陶宛製造的零部件。

京：美方應客觀公正 停止顛倒黑白

趙立堅周三回應指，當前中國與立陶宛關係面臨嚴重困難，責任完全在立方，所謂中方有關部門停止為立陶宛貨物清關、拒絕立陶宛進口申請的說法均不屬實。如果立陶宛個別產品入華遇到技術問題，企業可透過正常渠道向中方主管部門反映。美方罔顧事實，借機無理指責中方根本站不住腳，只能暴露其挑撥離間的真實用心。

趙立堅表示，美國是搞經濟脅迫、軍事脅迫的冠軍，在世界上廣受批評，美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，甚至通過編造謊言等手段肆意打壓別國企業，手段層出不窮，中國一不動輒搞霸凌制裁，二不搞長臂管轄，三不無理打壓別國企業，何來脅迫之說。

他說，中方已經提醒立方，試圖耍花招、推卸責任、混淆視聽無助於解決問題。立陶宛應該做的是正視中立關係出現困難的癥結，從自身尋找原因，承認並認真糾正錯誤，而不是去抱美國人的大腿。美方也應秉持客觀公正立場，停止顛倒黑白，煽風點火。

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責任編輯：尹航

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