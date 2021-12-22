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【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 承諾聯盟對抗北京脅迫

國情動向 09:58 2021/12/22

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中國與立陶宛關係因台灣問題而急轉直下。美卿布林肯昨（21日）與立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）通話時稱，關切立陶宛輸華貨物卡關問題，並重申美國將聯合理念相近國家，對抗北京的外交、經濟脅迫作為。

據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）公布的通話摘要，布林肯和希莫尼特重申，美國與立陶宛維持強健國防與經濟關係，對跨大西洋乃至於全球安全與繁榮的重要性。布林肯也強調，在立陶宛面臨區域穩定、安全與經濟繁榮地緣政治挑戰之際，美國堅定不移地聲援我們的北約盟國和歐盟夥伴立陶宛。

布林肯又提及近期關於立陶宛對華貿易進口卡關與出口障礙的「令人憂慮」的報道，指此類作為引起嚴重關切，包括在國際貿易準則下，且似乎構成經濟脅迫。他強調，立陶宛面對北京這一行徑時，美國會支持立陶宛，並重申美國會致力與理念相近國家合作，對抗北京的外交、經濟脅迫作為。

由於立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，北京上月決定將中國與立陶宛兩國外交關系降為代辦級。在北京，外交部早前表示，立陶宛背信棄義，明知故犯，公然製造「一中一台」，在國際上開創了惡劣先例，既然做了錯事，就必須為此付出代價。

另據路透社報道，中國已經告訴跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將可能被拒於中國市場之外。中國已經敦促德國汽車輪胎和零部件製造商大陸集團(Continental)停止使用立陶宛製造的零部件。

路透：中國要求德國大陸集團 停用立陶宛所造零件

立陶宛外交人員撤華因憂人身安全？中國外交部：無中生有

傳立陶宛輸華貨物無法清關 政府尋求與歐盟協調反制北京

責任編輯：尹航

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