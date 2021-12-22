世界銀行料今年中國GDP增長8% 明年增長5.1%

世界銀行周三（22日）發布最新中國經濟簡報，預計中國今年實際GDP增長8%，比先前預測低0.5個百分點；明年增速料將放緩至5.1%。

報告指出，盡管預計中國明年全年增長率下滑，但考慮到政府繼今年財政緊縮後將採取更加積極的財政立場，明年的增長勢頭可望回升。

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疫情干擾及房地產低迷 下行風險增加

世界銀行發布最新的《中國經濟簡報：經濟再平衡——從復蘇到高質量增長》，指中國經濟繼上半年強勁反彈之後，下半年經濟活動迅速降溫。增速放緩反映基數效應減弱、出口對增長的拉動下降，以及政府繼續去槓桿等因素的影響。

報告認為，中國經濟前景下行風險有所增加，包括國內新冠肺炎疫情反覆，出現新的Omicron變種病毒，或給經濟活動造成更大干擾。而高槓桿房地產行業長期嚴重低迷，構成另一個下行風險，或對整體經濟帶來重大影響。

同時，當前中國面臨3個突出挑戰，一是經濟增長從外需拉動轉向內需拉動，從投資和工業主導轉向更多依靠消費和服務業；二是從以政府領導和監管為重心轉向讓市場和私營部門發揮更大作用；三是從高碳經濟轉向低碳經濟。

世界銀行認為，短期來看，中國應繼續努力解決企業部門槓桿率過高的問題。若內需在疫情久拖不決、房地產行業持續調整的背景下陷於低迷，當局應做好政策寬鬆的準備，但不應放棄遏制金融部門風險累積。

中期而言，中國在向高質量增長轉型過程中，面臨艱難的再平衡。疫情和隨後的復甦加劇內外經濟失衡；通過基建和房地產投資拉動增長的傳統策略，亦已經走到盡頭。而結構性改革有助於促進經濟再平衡。

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責任編輯：林佩怡

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