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印鈔公司董事主動投案 網傳他私印2萬億「同號鈔」 人行闢謠

社會熱點 11:05 2021/12/22

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中國人民銀行發布消息稱，近日，網絡流傳中國印鈔造幣總公司陳耀明涉嫌嚴重違法違紀、主動投案，「疑似因私印『同號鈔』（字母不一樣，數字編號一樣的鈔票）2萬億。」人行貨幣金銀局有關負責人指是謠言。人民幣印製發行有嚴格的工作程序和技術標準，人行一直依法依規開展相關工作。人行對造謠、傳謠行為嚴厲譴責，已向公安機關報案。

12月8日，中央紀委國家監委網站通報，據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省監委消息， 中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事陳耀明涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。但中紀委並未透露陳耀明所犯何事。

印鈔總公司成立於1984年7月，直屬於人行。值得注意的是，陳耀明擔任印鈔總公司黨委委員、董事還不到一年。

公開信息顯示，陳耀明今年57歲，湖南衡陽人，大學本科學歷，1984年8月參加工作，1996年3月加入中國共產黨。在職業生涯的前17年，陳耀明歷任中國印鈔造幣總公司綜合計劃處干部、副主任科員、主任科員，防偽印刷公司籌備組成員，海南華森實業公司（印製公司下屬企業）副總經理、總經理，上海印鈔廠副廠長等職。

陳耀明2001年8月進入印鈔總公司，出任中國印鈔造幣總公司黨委委員、副總經理。在該崗位上任職長達10年之後，陳耀明於2021年1月正式就職中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事。

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責任編輯：尹航

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