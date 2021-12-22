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【內地疫情】陝西增53本土確診 到西安各火車站乘車需持公函

社會熱點 11:35 2021/12/22

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內地昨日（21日）新增77宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔57宗，其中53宗在陝西省；另再多19宗境外輸入無症狀感染者。元旦、春節假期臨近，為加強人員流動管理，西安多個火車站調整進站防疫政策，即日起乘車離開西安的人員除必須提供48小時核酸陰性證明，亦需持有行政部門出具的公函。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為陝西53宗，其中西安市52宗、咸陽市1宗；廣東東莞市2宗，天津西青區1宗，廣西防城港市1宗。

西安疫情進入高峰期

陝西省疫情持續，省疾控中心指，西安市本輪疫情出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，現已出現外溢病例，波及咸陽、延安和廣州、北京。經專家研判，疫情已經進入病例報告高峰期。

為防疫情繼續蔓延，即日起，從西安火車站、西安北站乘車離開西安的人員，除必須持有48小時核酸檢測陰性證明及一碼通、政務碼、行程碼綠碼外，黨政機關、國有企事業單位人員還需持單位出具的必要離開西安公函及主要負責人審批手續；其他人員則需持街道辦、鄉鎮出具的公函及主要負責人審批手續。

孫春蘭赴西安調研：疫情防控形勢嚴峻複雜

【內地疫情】陝西新增43例本土確診 專家：不排除病例續高位運行

西安目前有1個高風險地區，及40個中風險地區。按疫情防控要求，全省劃定的中、高風險地區所在縣（市、區）的人員嚴格限制出行。同時嚴格限制人員前往中、高風險地區及所在縣（市、區），非必要不前往有關地區。

廣西東興1宗確診 全市居家隔離

此外，由廣西防城港市代管的東興市新增1宗本土確診。東興市疫情防控指揮部宣佈，今日8時起實施全民居家隔離，學校和各類培訓機構停課，公共交通停運，口岸貨檢、旅檢暫停開放。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣服務。

當地周二（21日）亦已關閉所有景區景點、農家樂、娛樂場所、網吧、戲院、文化體育場館。另據防城港疫情防控指揮部通報，該市由今日至周六（25日），將對城區人口和常住人員開展全員檢酸檢測。

責任編輯：易燕丹

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