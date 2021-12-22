【中美角力】哈佛教授被控隱瞞參與中國千人計劃罪成 京回應（第二版）

被控隱瞞其與中國「千人計劃」關聯的哈佛大學教授查爾斯·利伯（Charles Lieber）在美國被裁定罪名成立。這起案件因美國政府近期打擊中國於其研究領域的影響力，而受到各界關注。

*16：32 第二版更新外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅表示，不會對美方司法個案置評。但注意到美國司法部門以打擊經濟間諜為名打壓科學家、破壞中美正常科技交流的行徑，已經引起美國國內有識之士的廣泛質疑。他強調，中國對外人才交流合作與包括美國在內的其他國家通行做法並無本質區別。美國一些政府部門及政客不應對此搞污名化，美方應該做有利於中美科技人文交流合作的事。

路透社報道，62歲的利伯為著名納米科學家及前哈佛大學化學系主任，波士頓的一個聯邦陪審團周二（21日）裁定他向當局作出虛假陳述、提交虛假納稅申報表以及未申報持有中國銀行賬戶。

檢察官：參與計劃並不違法 但利伯撒謊

檢察官指利伯在2011年爭取諾貝爾獎的過程中同意成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，並通過該大學參與了一項名為千人計劃的中國招聘活動。

檢察官說，中國利用該計劃招募外國研究人員與中國分享他們的知識。參與計劃並不違法，但檢察官認為，利伯在回答有關他與千人計劃的關聯的提問時向聯邦調查局人員（FBI）撒謊。

檢察官指出，武漢理工大學每個月向利伯最高支付5萬美元薪水外加15萬8000美元的生活費，其中薪水的一半用現金支付，另一半向一個中國銀行的賬戶付款；但利伯在2013年和2014年的個人所得稅的申報中沒有包括這個薪水，也沒有報告這個銀行賬戶。

辯方律師表示「尊重判決，但將會繼續抗辯到底。」他指責檢察官「篡改」證據，缺乏支持其論據的關鍵文件，並在利伯被捕後側重於FBI的「混亂」面談內容。

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陪審團進行了近3個小時的審議和6天的審判

據報道，在法庭宣布判決時，正與癌症搏鬥的利伯面無表情地坐著，該判決是在陪審團進行了近3個小時的審議和6天的審判後作出的。他的辯護律師穆卡西拒絕在法庭外發表評論。

利伯於2020年1月被美國政府指控，這是美國司法部「中國倡議」行動的一部分。該倡議是在前總統特朗普執政期間發起的，旨在打擊涉嫌將機密資訊洩露給中國的經濟間諜和研究盜竊行為。美國現任總統拜登的政府繼續實施該倡議，盡管司法部表示正在審查其執行方法。

責任編輯：李冰琪

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