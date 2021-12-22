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【中美角力】哈佛教授被控隱瞞與中國千人計劃關聯 罪名成立（組圖）

國情動向 12:15 2021/12/22

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被控隱瞞其與中國「千人計劃」關聯的哈佛大學教授查爾斯·利伯（Charles Lieber）在美國被裁定罪名成立。這起案件因美國政府近期打擊中國於其研究領域的影響力，而受到各界關注。

路透社報道，62歲的利伯為著名納米科學家及前哈佛大學化學系主任，波士頓的一個聯邦陪審團周二（21日）裁定他向當局作出虛假陳述、提交虛假納稅申報表以及未申報持有中國銀行賬戶。

檢察官：參與計劃並不違法 但利伯撒謊

檢察官指利伯在2011年爭取諾貝爾獎的過程中同意成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，並通過該大學參與了一項名為千人計劃的中國招聘活動。

檢察官說，中國利用該計劃招募外國研究人員與中國分享他們的知識。參與計劃並不違法，但檢察官認為，利伯在回答有關他與千人計劃的關聯的提問時向聯邦調查局人員（FBI）撒謊。

檢察官指出，武漢理工大學每個月向利伯最高支付5萬美元薪水外加15萬8000美元的生活費，其中薪水的一半用現金支付，另一半向一個中國銀行的賬戶付款；但利伯在2013年和2014年的個人所得稅的申報中沒有包括這個薪水，也沒有報告這個銀行賬戶。

辯方律師表示「尊重判決，但將會繼續抗辯到底。」他指責檢察官「篡改」證據，缺乏支持其論據的關鍵文件，並在利伯被捕後側重於FBI的「混亂」面談內容。

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北美冰球聯盟NHL 傳因疫情不派球員出席北京冬奧

【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 承諾聯盟對抗北京脅迫

陪審團進行了近3個小時的審議和6天的審判

據報道，在法庭宣布判決時，正與癌症搏鬥的利伯面無表情地坐著，該判決是在陪審團進行了近3個小時的審議和6天的審判後作出的。他的辯護律師穆卡西拒絕在法庭外發表評論。

利伯於2020年1月被美國政府指控，這是美國司法部「中國倡議」行動的一部分。該倡議是在前總統特朗普執政期間發起的，旨在打擊涉嫌將機密資訊洩露給中國的經濟間諜和研究盜竊行為。美國現任總統拜登的政府繼續實施該倡議，盡管司法部表示正在審查其執行方法。

責任編輯：李冰琪

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