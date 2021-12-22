員工周五晚在家敷面膜被批耽誤加班 內地證券公司：溝通確有不妥

近日，內地金融圈一則券商員工被罰的消息傳的沸沸揚揚，五礦證券兩名員工因周五晚過早休息，未約客戶拓展業務，被罰抄六中全會材料。五礦證券昨日（21日）晚間發佈聲明回應指，每周五會盤點工作，溝通確有不妥之處，會進行整改。

據21世紀經濟報道，五礦證券相關部門有晚上隨機打電話抽查的慣例，在當事人被抽查到時，自己說正在敷面膜，因此被點名批評，並公示處罰。網上流傳聊天記錄截圖顯示，微信工作群裡點名兩位員工周五過早休息，其中一人更是「晚上9點在家敷面膜被抽查到，耽誤加班。」

▲ 涉事員工據稱被罰炒六中全會材料

五礦證券就此事發布聲明稱，報導中提及「據稱隨機打視頻電話抽查」的內容失實，相關部門不存在「微信視頻抽查員工」的行為，系同事之間通話時，當事人順口提及其「在敷面膜」。相關部門有在每周五進行業務盤點的慣例，本次盤點工作，在溝通上確有不妥之處，公司已要求該業務部門領導牽頭進行整改。同時，公司亦在內部展開訪談，避免其它部門發生類似情況。

此前，中國檢察網公佈了一份起訴書。該起訴書內容稱，中信證券大連分公司員工李某某為證券行業新人，客戶少、銷售業績不佳。客戶興某某擔心自己考研不通過，就對李某某承諾，如果其同意代替參加考試，就給李某某拉客戶購買證券，以提高李某某的年底銷售業績。

2020年12月26日，李某某代替興某某考試時被當場抓獲。目前，二人因涉嫌代替考試罪於2021年1月16日被取保候審。為了業績鋌而走險，最終被起訴。上述案例令很多內地網民感嘆：證券公司都這麼內捲了嗎？

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責任編輯：袁瑋婧

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