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崔天凱談中美關係：不打無準備無把握之仗 不打賭氣仗消耗仗

國情動向 12:19 2021/12/22

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中國前駐美大使崔天凱日前談及中美關係，指美國勢必會千方百計打壓中國，中國要充分準備應對中美關係今後的曲折，而原則上「不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗」。

崔天凱周一（20日）出席「2021年國際形勢與中國外交研討會」並專題發言，指要要在世界百年未有之大變局當中，來認識和把握中美關係，需對如經濟發展、科技進步、文化覺醒和復興等推動百年變局的深層次和起長遠、廣泛作用的因素，深入研究，把科技、政治、社會、國際關係結合分析，從生產力與生產關係、經濟基礎與上層建築的矛盾運動中把握世界大勢發展方向。這樣才能更好分析把握中美關係演變趨勢、更好運籌塑造中美關係發展大勢。

不能因大意懈怠 損人民利益

據「玉淵譚天」發布的影片，崔天凱在講話中指出，中美關係目前所處的歷史階段還會延續時間，認為美國不會心甘情願地接受一個社會制度、意識形態、文化傳統乃至種族都很不相同的大國崛起。

他說，美國對華政策有很強的種族主義的因素，美國勢必會千方百計、不遺餘力，甚至沒有底線地對華打壓、遏制、分化、圍剿，「我們要有清醒的頭腦，充分的準備，應對好中美關係今後的曲折、動盪，甚至是坐過山車的場景」。 

崔天凱強調，要堅決維護主權，安全發展利益，維護好14億人民艱苦奮鬥的成果，維護好中華民族偉大復興的戰略全局。

他並稱，既然鬥爭目的是為了維護人民利益和戰略全局，在鬥爭的過程中，就應該盡一切可能，減少涉及利益和全局的代價和影響。原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗。人民的每一點利益都來之不易，絕不能讓任何人掠奪，也絕不能因為自己的大意、懈怠和無能，使之遭受損失。

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責任編輯：林佩怡

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