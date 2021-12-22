  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (三) 23:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）

國情動向 22:08 2021/12/22

分享：

美國英特爾（Intel）公司宣布，要確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。《環球時報》特約評論員胡錫進說，中國已連續6年是英特爾全球最大的營收來源，英特爾此舉是「吃飯砸鍋」。另外，國家市監總局決定，附加限制性條件批准SK海力士株式會社收購英特爾公司部分業務案。

內地男團TFBOYS成員王俊凱工作室發布聲明稱，祖國利益高於一切，即日起，解除與英特爾品牌一切合作關係。

（第二版更新於17：20 新增國家市場監管總局決定）

胡錫進：英特爾產品在中國仍是硬需求

胡錫進說，美國這樣干的大公司不多，中國人熟悉的美國公司大多對華盛頓抵制新疆所謂「強迫勞動」產品的要求持消極軟頂態度。英特爾實際成了美國企業界對華代表性的「嘴炮」（意指以嘴為炮），幫著增加了美對華輿論戰的火力，是「吃飯砸鍋」的典型。

胡錫進指出，中國人只要實事求是，就不會在對外鬥爭中置氣。美國仍比中國強大，有些時候中國制不住對方、被動，對方會囂張是必然的。英特爾的猖狂清楚暴露了我方的弱點和弱項。

他說，英特爾敢這麼干，是因為它的供應鏈上本來就極少新疆產品，而且它的CPU在中國當下仍是硬需求，不太擔心中方報復，或者它覺得討好美國和西方社會比不得罪中國更重要，儘管中國已連續6年是其全球最大營收來源。

彭博評新疆棉「硬仗」：中國為保紡織出口  或要增進口棉取代

【中美角力】美眾議院通過法案 禁進口涉及新疆強迫勞動產品（第二版）

他又說，中國須跟美國一來一去過招，但無需沉迷於此，要更專注於國內議程。對於英特爾這樣的企業，可記下它干的壞事，中國越強大，將越有能力報復它們。

中方曾多次強調所謂新疆存在「強迫勞動」，是美國等極少數國家的極少數反華分子炮製的謊言，目的是搞亂新疆、遏制中國，中方堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，亦希望有關方面不要被所謂的「強迫勞動」謊言蒙蔽。

中國監管層附加限制性條件批准收購案

據路透社報道，韓國SK海力士周三表示，已獲得中國反壟斷機構的合併許可，以收購英特爾的NAND 存儲芯片業務，這為公司掃清障礙為全球第二大存儲芯片製造商完成所有8個國家的監管批准。

不過，中國國家市監總局的批准有附加條件，包括SK海力士不得以不合理的價格向中國國內市場供應PCIe和SATA企業級固態硬盤產品。

【中美科技戰】韓企改造中國芯片廠計劃 據報受美國阻撓

另有媒體報道指，此前，美國、韓國和英國的監管機構已先後通過了這筆交易的審批。在獲得全球各地監管機構批准後，SK海力士將向英特爾支付70億美元，購買包括英特爾位於中國大連的工廠在內的NAND閃存業務。交易在2025年3月份完成後，SK海力士會向英特爾支付剩餘的20億美元，購買剩下的資產。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

維吾爾人權政策法案 人權 Intel 美國 環球時報 產品 內政

下一篇文章

自稱留美7年非平民拒配合防疫 西安一女子行拘10日（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）
【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）
反制美制裁中國官員 中方禁止4美國人入境中國包括港澳
反制美制裁中國官員 中方禁止4美國人入境中國包括港澳
中國選手惡意抱摔日本拳王成鬧劇 業內斥恥辱（有片）
中國選手惡意抱摔日本拳王成鬧劇 業內斥恥辱（有片）
習近平與德國新總理通話 籲堅持合作、反對霸權
習近平與德國新總理通話 籲堅持合作、反對霸權
Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）
Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）
【中美角力】哈佛教授被控隱瞞參與中國千人計劃罪成 京回應（第二版）
【中美角力】哈佛教授被控隱瞞參與中國千人計劃罪成 京回應（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款