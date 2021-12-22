Intel禁用新疆產品 胡錫進批吃飯砸鍋：中國是它最大營收來源

美國英特爾（Intel）公司宣布，要確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。對此，《環球時報》特約評論員胡錫進說，中國已連續6年是英特爾全球最大的營收來源，英特爾是「吃飯砸鍋」。

胡錫進說，美國這樣干的大公司不多，中國人熟悉的美國公司大多對華盛頓抵制新疆所謂「強迫勞動」產品的要求持消極軟頂態度。英特爾實際成了美國企業界對華代表性的「嘴炮」（意指以嘴為炮），幫著增加了美對華輿論戰的火力，是「吃飯砸鍋」的典型。

胡錫進指出，中國人只要實事求是，就不會在對外鬥爭中置氣。美國仍比中國強大，有些時候中國制不住對方、被動，對方會囂張是必然的。英特爾的猖狂清楚暴露了我方的弱點和弱項。

他說，英特爾敢這麼干，是因為它的供應鏈上本來就極少新疆產品，而且它的CPU在中國當下仍是硬需求，不太擔心中方報復，或者它覺得討好美國和西方社會比不得罪中國更重要，儘管中國已連續6年是其全球最大營收來源。

他又說，中國須跟美國一來一去過招，但無需沉迷於此，要更專注於國內議程。對於英特爾這樣的企業，可記下它干的壞事，中國越強大，將越有能力報復它們。

中方曾多次強調所謂新疆存在「強迫勞動」，是美國等極少數國家的極少數反華分子炮製的謊言，目的是搞亂新疆、遏制中國，中方堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，亦希望有關方面不要被所謂的「強迫勞動」謊言蒙蔽。

美參院通過法案待拜登簽署 禁從新疆進口涉強迫勞動商品

華領館招募日本人赴新疆旅遊 稱全程公開透明已有435人報名

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道