教育部：作業和網絡遊戲都要為保障學生睡眠「讓路」

內地「雙減」政策出台近半年，教育部今日（22日）要求要求確保學生睡眠，作業、校外培訓和網絡遊戲都要為學生睡眠「讓路」。

據澎湃新聞報道，當日教育部召開「辦實事 見實效」系列第二場新聞發布會，介紹加強中小學「五項管理」工作成效。

教育部基礎教育司司長呂玉剛在會上說，關於睡眠管理，首先強調睡眠對學生健康成長至關重要，著力解決中小學生睡眠不足問題。要保證時間，對「三個時間」作了規定，包括中小學生每天必要睡眠時間（小學生10小時、初中生9小時、高中生8小時），以及與這個時間密切相關的學校作息時間、學生就寢時間；要落實三個「中斷機製」，防止作業、校外培訓、網絡遊戲對保障學生睡眠的干擾。

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呂玉剛還介紹，全國98.7%的學校建立了睡眠狀況監測製度，96.1%的小學和97.4%的初中上午開始上課時間做到「小學不早於8:20、初中不早於8:00」的規定要求。家長也反映，秋季學期有76.2%的學生睡眠時長達到或接近「小學10小時、初中9小時」的規定要求。

關於教育管理，呂玉剛說，要嚴控總量，加強年級組、學科組作業統籌協調，做到小學一二年級不布置書面家庭作業，其他年級每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘，初中不超過90分鐘；要提高質量，加強作業設計教研和指導，提高作業設計水平，增強針對性有效性。

責任編輯：李冰琪