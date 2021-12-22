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北京上海等多地要求藝人主播 年底前自查糾正涉稅問題

國情動向 13:54 2021/12/22

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近日，內地網絡主播、直播帶貨「一姐」薇婭（原名黃薇）等人先後因偷逃稅遭重罰，相關主播賬戶亦被全網封禁。內地隨即掀起一波查稅風暴，北京、上海、廣東、江蘇、浙江等多地稅務局周三（22日）相繼發通告，要求明星藝人、網路主播等人員年底前進行自查並糾正涉稅問題。

據上述五省市稅務局通告，為進一步營造依法誠信納稅的良好環境，此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網路主播等，需抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於2021年底前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題。

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通告表示，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。對仍拒不自查自糾或者自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理。

此外，通告指出，依法納稅是每一個公民應盡的義務。明星藝人、網路主播等社會公眾人物，更要嚴格遵守稅法規定。

今年9月，國家稅務總局辦公廳印發通知，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理。隨後，多名明星藝人、網絡主播納稅人主動聯繫稅務部門進行自查補稅。據《新華社》報道，至今已有過千人主動補交稅項。

責任編輯：易燕丹

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