內地再迎寒潮 南方氣溫將降至今冬新低 局部地區有凍雨

冬至過後，內地將迎來新一輪寒潮，其中南方地區將出現入冬以來最低溫，華北中南部及以南大部分地區將有雨雪，貴州、湖南及雲南東北部局部地區還將有凍雨。

中央氣象台預計，明日至周日（23至26日），新一輪寒潮天氣過程將自北向南影響我國中東部地區，大部分地區將大風、降溫。

據預計，明日寒潮率先影響內蒙古及華北北部，之後南下，影響中東部大部地區，對華南地區的影響要到周一（27日）。這將是今年最後一次寒潮，冷空氣過後，南方地區將出現入冬以來最低氣溫。

具體預報顯示，中東部地區自北向南氣溫將普遍下降6至10℃，其中，內蒙古中西部、華北北部和西部、黃淮東部、江淮東部、江南東部和西部以及貴州東部、湖北西部、陝西南部等地的部分地區，降溫幅度可達12至14℃，局部地區降溫14℃以上。

氣象專家提醒，本次寒潮降溫範圍廣、幅度大，部分地區還有雨雪，特別是貴州、湖南及雲南東北部局部地區將有凍雨，體感寒冷，公眾需注意防寒保暖，並防範雨雪、積雪、路面結冰等對交通出行的不利影響。

責任編輯：林佩怡

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