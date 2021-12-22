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野村：中國房地產商將面臨嚴峻財務挑戰

經濟脈搏 13:52 2021/12/22

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野村證券發布報告指出，房地產行業仍然是中國經濟增長反彈的關鍵。儘管中國政府日前已為緩解開發商資金鍊緊張做出努力，但預計地產開發商及其建築合作商未來幾個月仍將面臨愈發嚴重的財務挑戰。

據路透社，報告指出，挑戰主要來自三個方面，一是上述企業可能需要在農曆年末（1月31日）之前向農民工建築工人支付共1.1萬億人民幣的拖欠工資；二是地方政府一直在收緊託管銀行賬戶中的預售資金限制；三是2022年第一季度和第二季度房企到期的離岸美元債券均將比今年第四季度幾乎翻番。

專注於低線城市的開發商將尤其面臨困難，因其新房銷售量比一年前減少了一半。 政策對房地產行業近期有所寬鬆，同時人行已下調了存款準備金率，並對一年期LPR（貸款市場報價利率）下調了5個基點，但野村認為，「整體經濟尤其是房地產行業最糟糕的時期尚未到來」。

今年房企爆雷不斷，地產業發展舉步維艱，不過出於防范金融風險需要，監管機構9月以來已指導銀行陸續放鬆信貸審核要求，以滿足合理的開發貸款需求以及購房者的合理住房需求，相關信貸規模出現明顯改善。但此次五年LPR報價連續20個月持平，表明樓市雖有局部放鬆，「房住不炒」主基調依然未發生改變。

中央經濟工作會議：堅持房住不炒 促進房地產業良性循環（第二版）

降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？

整個房地產行業的信貸緊縮

野村指出，在中國，預售資金佔新房銷售資金的近90%和開發商融資的一半以上。鑑於開發商財務狀況不斷惡化，中國各地的地方政府最近都收緊了對預售資金的控制，擔心將其轉移到其他地區償還債務。 「這就像囚徒困境：雖然各個地方政府都在理性地加強對預售資金的監控，但地方政府的集體行動卻相當於整個房地產行業的信貸緊縮」。

該機構並認為，經歷迄今為止離岸市場最嚴重的地產開發商債券拋售後，中國地產開發商在未來兩個季度離岸債券市場將面臨更大的還款壓力。預計其到期離岸美元債金額將從今年第四季度的102億美元增加到2022年第一季度的198億美元和第二季度的185億美元。

路透指本月訪問機構對年底和明年上半年房企流動性情況及債務危機爆發可能性方面出現一定分歧，三成受訪機構認為，隨著政策邊際放鬆，流動性將趨於改善，但多數仍認為風險將會進一步增加，明年房企依然有債務危機爆發的可能。

與此同時，銀行業者表示，中國一連串的房企違約事件讓全球投資者很受傷，房地產行業的債務動盪將在明年上半年壓制亞洲高收益公司債交易。

人大財經委前副主任：房地產業仍是明年金融不穩的導火線

內地前10月房地產開發投資按年增速再放緩至7.2% 續創年內最低水平

責任編輯：袁瑋婧

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