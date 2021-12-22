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推動樓市「再穩健一點」 吉林鼓勵各地開展購房補貼等工作

經濟脈搏 14:28 2021/12/22

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內地樓市持續降溫，多個地方出招穩樓市。吉林省提出10項確保明年首季經濟開好局、起好步政策措施，包括推動房地產市場運行「再穩健一點」，鼓勵和引導各市縣開展購房補貼和貸款貼息工作。

確保明年首季經濟開好局

吉林省委昨日舉行新聞發布會，省發改委主任李國強表示，為為深入貫徹落實中央經濟工作會議和省委經濟工作會議精神，突出穩字當頭、穩中求進，政策發力適當靠前，吉林省政府針對明年第一季形勢特點，專題研究提出確保開好局、起好步的10項政策措施，均具有較強針對性和可操作性。

10項措施總結起來是10個「一點」，分別是政策扶持力度再大一點、企業增產擴能再挖潛一點、項目建設再超前一點、促消費活動再豐富一點、促進冰雪旅遊再火爆一點、農業特別是畜牧業增產增效再提升一點、推動房地產市場運行再穩健一點、要素保障再跟進一點、民生安全底線再兜牢一點、經濟運行調控再精準一點。

在房地產政策方面，包括鼓勵和引導各市縣開展購房補貼和貸款貼息工作，支持農民進城購房。長春市落實好重點高校畢業生安家費及國家級領軍人才購房補貼政策，提高進城農民購房補貼標準，有關支持政策有效期延長至明年6月30日等內容。

「房住不炒」同時維穩樓市 城市需平衡

值得一提的是，黑龍江日前發布「部署全力衝刺房地產業增長工作」的文件，被視為首個由省級主管部門發出的提振房地產政策，惟有關公告刊出僅一日即撤下。

58安居客研究院分院院長張波看來，如何把握好政策實施尺度，在堅持「房住不炒」底線的同時，因城施策、維穩樓市，是樓市出現驟降的城市需要思考和平衡的。

黑龍江部署全力衝刺房地產業增長工作 要求多措並舉促銷

【中國樓市】年內調控近600次 官媒：明年「穩」字當頭

責任編輯：林佩怡

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