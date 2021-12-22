秦剛：中國對美國非威脅而是機遇利好 籲共同發展

昨日（21日），美中政策基金會舉辦網上年度紀念活動，中國駐美國大使秦剛以視頻方式致辭，他表示持續穩定發展的中國對美國不是威脅，而是重大機遇和利好。共同發展應該成為中美之間的重要公約數。

據中國駐美大使館網站，秦剛指出，過去幾年來，中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民的根本利益。中國的發展是為了滿足人民對美好生活的嚮往，不是為了與別國搞你輸我贏的競爭。

秦剛表示，希望美國尊重中國人民過好日子的權利，接受中國的發展。

推動中美關係回到穩定發展正軌

秦剛指，當前中美關係正處在何去何從的關鍵時刻。他再引述國家主席習近平上個月與美國總統拜登視頻會晤時指出的，過去50年，國際關係中一個最重要的事件是中美關係的恢復和發展，未來50年，國際關係中最重要的事情是中美必須找到正確的相處之道。中美要相互尊重、和平共處、合作共贏。

他寄語，共同探討中美之間的相處之道，如何推動中美關係早日回到健康穩定的發展正軌。

美中政策基金會成立於1995年，旨在加強中美兩國政策制定者、政府官員和研究人員相互了解以促進中美關係。華盛頓州民主黨聯邦眾議員、眾院「美中工作小組」共同主席拉森，美助理國務卿幫辦華自強，前駐華大使芮效儉等出席本次網上年度紀念活動。

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責任編輯：袁瑋婧

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