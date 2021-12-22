聖誕節臨近 廣西一地發通知禁師生過「洋節」

臨近聖誕節，內地網傳廣西融安縣教育局通知，禁止師生在校園內外組織開展各類「洋節」慶祝活動，還留下「舉報」電話，表示如發現有人慶祝聖誕節、平安夜等，請與國保聯繫。

有關通知引發熱議。內地「極目新聞」報道，融安縣教育局工作人員證實文件屬實，並表示文件是希望「弘揚中華優秀傳統文化」，或是「禁止」用字過火，引起輿情。

留下國保「舉報」電話

該份「關於弘揚民族傳統文化禁止過洋節的通知」指出，帶有濃郁宗教色彩的西方節日「平安夜」「聖誕節」即將到來，稱「一些西方發達國家憑借先進的科技手段和發達的文化傳播手段，在我國移植西方的價值觀念和生活方式」，受到中國一些年輕人的追捧，商家也借機造勢吸引消費者，認為洋節的社會影響越來越大，對中國的傳統文化造成嚴重的衝擊。

通知指出，根據上級文件精神，縣教育局決定禁止師生在校園內外組織開展各類「洋節」慶祝活動，希望全校全體師生，尤其是黨員認真遵照執行。通知話留下融安縣公安局國保大隊的電話。

若涉信仰 可小範圍個人過節

通知在網上曝光後，有網民表示支持，認為同要正確引導學生，弘揚傳統文化；亦有人反對認為，如何過節是個人自由，不應「一刀切」。

融安縣教育局工作人員表示，這是針對系統內學校內部文件，是當局第一次發類似文件，強調只針對平安夜和聖誕節，不針對其他西方節日。

該工作人員還稱，目前未沒接到相關舉報電話，若收到舉報，會建議過洋節者換一種形式，盡量弘揚民族傳統文化；若涉及個人信仰，「可以小範圍地個人過」。

當地一間幼兒園表示接到了相關通知，會嚴格執行。又稱前幾年中央下發弘揚傳統文化的文件之後，幼兒園已經不過西方節日了，平時活動都是以中國傳統節日為主。

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責任編輯：林佩怡

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