大摩：政策寬鬆之下中國明年經濟增速料回升

摩根士丹利（大摩）表示，經濟放緩後，內地當局將政策從過度收緊轉向寬鬆，預計2022年中國經濟將進入一個上升周期。

據彭博社報道，大摩周二（21日）在一份報告中寫道，中國已經在去槓桿方面踩了剎車，並且開始放鬆貨幣和財政政策，預計還會迎來更多寬鬆措施。私人企業信心也將改善，此前儘管政府致力於更加公平的分配，但決策者明確仍需要推動經濟成長。

大摩：明年中國GDP增長5.5%

報告稱，預計從2022年初開始中國經濟成長將回升，該行首席中國經濟學家邢自強預計明年國內生產總值（GDP）將增長5.5％，高於市場普遍預期的增長5.2％。

報告寫道，中國指出經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，這意味著他們認識到有必要重振民企和市場對中國成長前景的信心，而且決策者將繼續採取行動抑制經濟放緩。

不過，他們表示，新冠變異毒株omicron的更高傳染性增加了短期局部防疫管控的風險，這可能會促使中國把動態清零政策維持更長時間。

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官媒：經濟三重壓力疊加 政策操縱空間大

此外，國際貨幣基金組織、世界銀行對2022年中國GDP增速的預測值分別為5.6%、5.4%。

德意志銀行資產管理部門DWS首席投資官克羅茨卡康普預計，未來中國將更著重於經濟增長品質而非數量，受一系列改革措施影響，明年中國經濟增速約為5.3%。

瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩預期較為樂觀。他認為，經歷強勁的經濟增長復蘇後，中國迎來了對房地產等行業的監管變化，預計明年中國經濟增速為6.1%。

責任編輯：李冰琪

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